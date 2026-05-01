Noua statuie a lui Banksy din Londra face valuri. Care este mesajul pe care celebrul artist anonim vrea să îl transmită

Londonezii s-au trezit cu un „intrus” pe străzile orașului, dar extrem de zgomotos prin mesajul pe care îl transmite. Pe străzile din Londra a apărut peste noapte o statuie misterioasă care pare să sfideze nu doar autoritățile, ci și simțul vizual: un bărbat îmbrăcat la costum care face un pas fatal în gol, cu privirea acoperită de steagul pe care îl flutură.

Lucrarea a fost confirmată ulterior de artistul Banksy, iar în scurt timp zona Westminster a fost transformată într-un punct de pelerinaj pentru turiști și un subiect de dezbatere aprinsă pentru criticii de artă. Într-o epocă a incertitudinilor politice, cel mai faimos artist anonim al lumii a transmis un mesaj puternic, care poate fi interpretat atât din postura politicianului, cât și din cea a cetățeanului de rând.

Enigmaticul artist și-a asumat meritul pentru lucrare într-un videoclip amuzant, postat joi pe pagina sa de Instagram, în care i-a arătat pe muncitori ridicând statuia la adăpostul nopții.

Statuia, care poartă semnătura lui Banksy pe soclu, a atras privirile mulțimii din Waterloo Place încă de la primele ore ale dimineții, scrie CNN. Comentariile de pe rețelele de socializare aratăreacția pozitivă a publicului: „O declarație convingătoare despre orbirea colectivă – mișcare înainte fără viziune, fără pregătire”, a scris cineva pe Instagram.

Până joi după-amiază, autoritățile londoneze ridicaseră bariere în jurul statuii. Consiliul Local Westminster, care supraveghează zona, a declarat pentru BBC: „Suntem încântați să vedem cea mai recentă sculptură a lui Banksy în Westminster, care reprezintă o completare remarcabilă a scenei vibrante de artă publică a orașului. Deși am luat măsuri inițiale pentru a proteja statuia, în acest moment aceasta va rămâne accesibilă publicului pentru a o vedea și a se bucura de ea”.

Cine este Banksy?

Nimeni nu știe cu certitudine. Acesta este, cel mai probabil, cel mai faimos artist anonim la momentul actual. Deși lucrările sale se vând cu zeci de milioane de dolari, identitatea sa rămâne cel mai bine păstrat secret din istoria artei moderne.

Potrivit Reuters, acesta ar fi un bărbat de vârstă mijlocie cu ochelari, care locuiește în Bristol, Marea Britanie. Numele lui ar fi Robin Gunningham, deși artistul nu a confirmat și nici nu a infirmat identitatea sa. Încă de la începutul anilor 1990, când a început să publice, Banksy a depus eforturi mari pentru a-și păstra anonimatul.

