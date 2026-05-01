Noi tensiuni comerciale între SUA și UE. Trump anunță că impune taxe vamale de 25% pe mașinile europene de săptămâna viitoare. Care sunt excepțiile

Donald Trump reia războiul comercial cu Uniunea Europeană , după ce a anunțat că va impune tarife cu 25% mai mari pentru producătorii de mașini și camioane din Uniunea Europeană.

Trump acuză UE că nu a respectat acordul comercial încheiat anul trecut cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. 

„Având în vedere faptul că Uniunea Europeană nu respectă Acordul Comercial pe care l-am convenit pe deplin, am plăcerea să anunță că de săptămâna viitoare voi crește tarifele percepute Uniunii Europene pentru autoturismele și camioanele care intră în Statele Unite.”, a scris președintele pe Truth Social.

Excepțați de la tarife vor fi producătorii auto europeni care au fabrici amplasate în SUA, a spus liderul de la Casa Albă.

„Tariful va fi majorat la 25%. Este pe deplin înțeles și convenit că, dacă se produc autoturisme și camioane în fabricile din SUA, NU va exista NICIUN TARIF.” , a scris președintele.

„Multe fabrici de automobile și camioane sunt în prezent în construcție, cu investiții de peste 100 de miliarde de dolari, UN RECORD în istoria producției de autoturisme și camioane. Aceste fabrici, cu personal american, se vor deschide în curând – Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva în America astăzi!”, a încheiat președintele.

Autorul recomandă:Ursula von der Leyen se află în Scoția pentru a se întâlni cu Donald Trump. Discuţii privind un ACORD comercial UE-SUA

FLASH NEWS Trump nu vrea să poarte o vestă antiglonț din motive estetice: „Nu vreau să arăt cu 10 kilograme mai gras”
19:15
Trump nu vrea să poarte o vestă antiglonț din motive estetice: „Nu vreau să arăt cu 10 kilograme mai gras”
CONTROVERSĂ Noua statuie a lui Banksy din Londra face valuri. Care este mesajul pe care celebrul artist anonim vrea să îl transmită
18:38
Noua statuie a lui Banksy din Londra face valuri. Care este mesajul pe care celebrul artist anonim vrea să îl transmită
PACE ÎN IRAN Teheranul trimite către SUA o nouă propunere pentru încetarea războiului. Ministrul iranian de Externe a discutat cu Kaja Kallas
18:08
Teheranul trimite către SUA o nouă propunere pentru încetarea războiului. Ministrul iranian de Externe a discutat cu Kaja Kallas
MILITAR Ucrainenii au transformat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații
17:30
Ucrainenii au transformat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații
VIDEO După ce s-a aflat că are probleme de sănătate, Netanyahu a mers la sală ca să arate că e sănătos tun
17:08
După ce s-a aflat că are probleme de sănătate, Netanyahu a mers la sală ca să arate că e sănătos tun
CONTROVERSĂ Trump sfidează Congresul în conflictul cu Iranul. Termenul de 60 de zile pentru aprobarea războiului a expirat. Ce argumente aduce Pentagonul
16:41
Trump sfidează Congresul în conflictul cu Iranul. Termenul de 60 de zile pentru aprobarea războiului a expirat. Ce argumente aduce Pentagonul
Mediafax
1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut?
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mediafax
Zile libere 2026. Când va fi următorul weekend prelungit?
Click
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Vasele de sânge descoperite în oasele de T. rex schimbă tot ce știam despre dinozauri
FLASH NEWS Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
20:05
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
ACTUALITATE În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Dumitru Costin: „Lupta pentru drepturile lor este mai vie ca oricând”
20:00
În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Dumitru Costin: „Lupta pentru drepturile lor este mai vie ca oricând”
ACTUALITATE Dumitru Costin: „Aici avem voturi împărțite. Ne întoarcem la popor și poporul să hotărască, cine mai merită să mai rămână viața politică
20:00
Dumitru Costin: „Aici avem voturi împărțite. Ne întoarcem la popor și poporul să hotărască, cine mai merită să mai rămână viața politică
ACTUALITATE Dumitru Costin, președinte BNS: „România a fost prima țară din U.E. care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX, sistemul de pensii”
19:30
Dumitru Costin, președinte BNS: „România a fost prima țară din U.E. care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX, sistemul de pensii”
FLASH NEWS Autoritățile au închis cabinetul privat unde o femeie a intrat în comă cerebrală, apoi a murit. Ce nereguli au găsit inspectorii
19:11
Autoritățile au închis cabinetul privat unde o femeie a intrat în comă cerebrală, apoi a murit. Ce nereguli au găsit inspectorii
ULTIMA ORĂ În plină vacanță de 1 Mai, când nimeni nu este atent, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că România pierde încă o tranșă din PNRR, de aproape jumătate de miliard de euro
19:02
În plină vacanță de 1 Mai, când nimeni nu este atent, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că România pierde încă o tranșă din PNRR, de aproape jumătate de miliard de euro

