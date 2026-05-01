Cu prilejul Zilei Muncii, Claudiu Năsui a transmis un mesaj românilor. Deputatul USR a evidențiat faptul că taxarea muncii în România este excesivă și a menționat că românii ar trebui să rămână cu mai mulți bani din veniturile obținute prin muncă.

Claudiu Năsui a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România se numără printre statele cu cea mai mare taxare a muncii din Uniunea Europeană. El a precizat că din 100 de lei, statul ia românilor 55 de lei, dacă sunt incluse și TVA-ul și accizele.

Totodată, deputatul USR a menționat că rezultatele taxării excesive a muncii sunt: salarii nete reduse, putere de cumpărare scăzută și migrație ridicată a forței de muncă. În plus, Năsui a precizat că România are o rată ridicată a sărăciei în rândul persoanelor care muncesc. În finalul postării sale, Claudiu Năsui a evidențiat o soluție, și anume reducerea taxării muncii, inclusiv prin eliminarea impozitelor pe echivalentul salariului minim.

Ce a transmis Claudiu Năsui

„De 1 mai le doresc tuturor românilor să-și păstreze mai mulți bani din rodul muncii lor. Haideți să spunem adevărul dur: statul taxează excesiv munca în România. Din fiecare 100 de lei produși prin muncă, statul le ia românilor 55 de lei, după ce includem și TVA și accize.

Avem una dintre cele mai mari taxări ale muncii din Uniunea Europeană. Pe salariile mici suntem pe locul întâi. Și în același timp avem cea mai mare rată a sărăciei în muncă din Uniunea Europeană. Adică oameni care deși muncesc, tot sunt în sărăcie sau risc de sărăcie conform normelor europene.

Rezultatul taxării excesive a muncii?

• Salarii nete mici.

• Putere de cumpărare scăzută.

• Sate deșertificate.

• Milioane de români plecați la muncă în alte țări.

• Oameni care muncesc mult, dar rămân în sărăcie.

Toate acestea nu sunt vina românilor. Românii nu sunt leneși. Sunt supra-taxați de un stat care le ia foarte mult din munca lor și care cheltuie pe te-miri-ce. Soluția e simplă și clară: scăderea taxării muncii. Zero taxe pe echivalentul salariului minim este cel mai bun mod de a reduce taxarea muncii. Pentru mai multe detalii, link în comentarii.

Decât să tot crească taxele și să finanțeze tot felul de scheme pentru mari corporații, pensii speciale din ce în ce mai mari (cresc și anul acesta), sinecuri și noi companii de stat (anul acesta statul finanțează masiv o nouă bancă de stat), mai bine reduce taxele pentru toată lumea și lasă bani celor care muncesc.”, a transmis Claudiu Năsui, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

