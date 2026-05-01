Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
Nicușor Dan | Foto - Mediafax

Criza politică ar putea efecte neașteptate, căci anumite partide sunt supărate pe Nicuşor Dan, pe care îl acuză că nu şi-a folosit toate pârghiile de preşedinte pentru a evita scindarea coaliției. Un astfel de efect ar putea fi chiar un nou scrutin prezidențial, avertizează Radu Carp, cunoscut profesor de Ştiinţe Politice la Universitatea Bucureşti.

Tabloul complex actual a fost explicat de Radu Carp, profesor de Ştiinţe Politice la Universitatea Bucureşti, care a oferit un interviu pentru Observatorul Antenei 1. În primul rând, observă expertul, PSD a pierdut și pierde electorat în favoarea AUR. Așadar, o eventuală coaliție a celor două partide nu ar fi exclusă în viitorul apropiat. Însă, PSD va pierde masiv.

Politologul Radu Carp

„Apropierea PSD de AUR este sinucigașă”

Apropierea PSD de AUR este sinucigașă. De ce? Pentru că, în acest fel, hemoragia de voturi va continua. Adică și de electorat. Adică liderii PSD au evitat această apropiere știind faptul că, în mod rațional, asta va face ca PSD să devină total irelevant.

În ciuda acestui fapt, s-a acționat, după părerea mea, irațional, nu neapărat pe o logică politică, ci mai degrabă aş zice pe o logică economică. Adică PSD a încercat să meargă alături de AUR atunci când a văzut că nu mai exista nicio altă cale pentru răsturnarea Guvernului. Și trebuie spus ce a deranjat cel mai mult, cu ce a deranjat cel mai mult Ilie Bolojan și de ce doar el este țintă, a explicat Radu Carp pentru Antena 1.

De ce s-a supărat PSD pe Bolojan

Analistul politic a explicat de unde pornește determinarea social-democraților de a-l da jos pe premier. E vorba în primul rând de banii din programul Saligny, dar și de mizele uriașe din energie.

Sunt două aspecte fundamentale aici. Programul Anghel Saligny, prin care primarii erau mituiți de la centru și Ilie Bolojan a spus – „bun, poate să continue programul, dar în niște limite raționale”. Ori asta a deranjat, pentru că era o conductă de bani care ducea inevitabil la foarte multe abuzuri.

Nu spun că primarii PSD erau avantajați. De Anghel Saligny au beneficiat primari din toate partidele, iar revolta împotriva lui Bolojan a fost transpartinică în momentul în care a încercat să reformeze acest program din simplul motiv că nu mai erau bani. Iar a doua chestiune este legată de energie. La fel, acolo, în domeniul energiei, nu e cazul să intru în detalii, dar știm foarte bine, există legături transpartinice, tot felul de firme, tot felul de intermediari care se alimentează tocmai din aceste costuri ridicate pentru energie.

În maxim 6 luni, noi alegeri prezidențiale

În intervenția sa, Carp și-a exprimat convingerea că moțiunea de cenzură din 5 mai va trece. În plus, în maxim 6 luni, acesta anticipează că România va avea un nou scrutin prezidențial.

Se joacă, nu, eu vă spun care este pronosticul meu. Moţiunea va trece, cu greu, dar va trece, adică se va reuși să se mai recupereze câţiva parlamentari, vor mai reuși. Eu zic că undeva 70%-30%. 70% ar fi cam şansele să treacă, de aceea spun că e foarte, foarte probabil să treacă în actualul context.

Repet, nu cu majoritatea aceasta, de 22 de membri, dar undeva la un scor foarte strâns, bun, dar va trece, iar în momentul în care va trece, va fi un guvern dominat de PSD cu figuri tehnocrate, iar pronosticul meu este că în maxim 6 uni de la instaurarea acestui guvern vom avea alegeri prezidențiale.

