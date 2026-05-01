A fost dezgropată cea mai mare comoară vikingă din Norvegia. Cercetătorii au rămas surprinși
Căutarea de obiecte cu detectoare de metale este un hobby răspândit, inclusiv în Norvegia. La începutul lunii aprilie, cercetătorii Vegard Sørli și Rune Sætre au început sezonul de căutare în afara orașului și au găsit cea mai mare comoară din epoca vikingilor, scrie Bild.

Pe un câmp de lângă orașul Rena, detectoarele de metale au început să emită semnale. După primele semnale, Sørli și Sætre au dezgropat 19 monede de argint și apoi au notificat autoritățile despre descoperire, iar arheologii au ajuns la fața locului. Încă din prima zi de lucru, ei au găsit alte 70 de monede. Experții se așteptau să găsească în jur de 500 de monede, dar numărul lor a ajuns la 2970! Aceasta este cea mai mare comoară din epoca vikingilor găsită vreodată în Norvegia.

„A fost absolut incredibil să stăm acolo și să privim cum aceste monede sunt scoase din pământ. Și să vedem calitatea monedelor. Sunt atât de frumoase”, a declarat arheologul Mai-Tove Smiseth pentru portalul de știri Science Norway.

Deoarece în sol nu există aproape niciun fel de pietre, monedele de argint s-au păstrat foarte bine, spune Smiseth:

„S-au păstrat atât de bine încât arată aproape ca și cum ar fi fost bătute recent.”

O parte din descoperire a fost deja examinată de profesorul Svein Gullbekk de la Cabinetul de Monede al Muzeului de Istorie Culturală din Oslo. Conform expertizei sale, majoritatea monedelor sunt de origine engleză și germană, unele daneze și norvegiene. Acestea au o vechime de până la o mie de ani.

Comorile mari din epoca vikingilor sunt rare în Norvegia. Ultima descoperire semnificativă a avut loc în 1950, în apropiere de Trondheim, unde au fost găsite circa 970 de monede. Recordul anterior a fost stabilit în secolul al XIX-lea, când au fost dezgropate 1894 de monede la Egersund.

Noua statuie a lui Banksy din Londra face valuri. Care este mesajul pe care celebrul artist anonim vrea să îl transmită

Trump nu vrea să poarte o vestă antiglonț din motive estetice: „Nu vreau să arăt cu 10 kilograme mai gras”

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Războiul din Iran, printre cele mai nepopulare din istoria modernă a SUA. Câți americani susțin ambițiile lui Donald Trump
21:52
Războiul din Iran, printre cele mai nepopulare din istoria modernă a SUA. Câți americani susțin ambițiile lui Donald Trump
EXTERNE Măsuri dure într-un oraș din Italia. Stăpânii de câini trebuie să curețe urina animalelor, altfel riscă sancțiuni de până la 500 de euro
21:45
Măsuri dure într-un oraș din Italia. Stăpânii de câini trebuie să curețe urina animalelor, altfel riscă sancțiuni de până la 500 de euro
MILITAR Presa maghiară se întreabă de ce se teme România, după achizițiile militare din programul SAFE: „Bucureștiul a început o cursă acerbă a înarmării”
20:50
Presa maghiară se întreabă de ce se teme România, după achizițiile militare din programul SAFE: „Bucureștiul a început o cursă acerbă a înarmării”
RĂZBOI Trump se declară „nemulțumit” de ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului
20:50
Trump se declară „nemulțumit” de ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului
ȘOCANT Gest incredibil în Bangladesh. Un tată a devenit scut uman pentru a-și proteja fiul care a căzut pe șinele de tren
20:34
Gest incredibil în Bangladesh. Un tată a devenit scut uman pentru a-și proteja fiul care a căzut pe șinele de tren
TENSIUNI Noi tensiuni comerciale între SUA și UE. Trump anunță că impune taxe vamale de 25% pe mașinile europene de săptămâna viitoare. Care sunt excepțiile
19:46
Noi tensiuni comerciale între SUA și UE. Trump anunță că impune taxe vamale de 25% pe mașinile europene de săptămâna viitoare. Care sunt excepțiile
Mediafax
Dragoș Pîslaru: Decizie finală pe cererea de plată nr. 3 din PNRR: am reușit să recuperăm 350,7 mil. euro
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mediafax
Bolojan: Primul contract finanțat din SAFE, semnat la Suceava pentru A7
Click
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Vasele de sânge descoperite în oasele de T. rex schimbă tot ce știam despre dinozauri
VIDEO Adrenalină, culoare și cai putere de 1 Mai în Eforie Nord. Festivalul mașinilor ingenioase i-a cucerit pe turiștii de pe litoral
21:56
Adrenalină, culoare și cai putere de 1 Mai în Eforie Nord. Festivalul mașinilor ingenioase i-a cucerit pe turiștii de pe litoral
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu prezintă lista companiilor de stat la care Petrişor Peiu (AUR) deţine acţiuni: „Cine vrea să salveze România”
21:55
Vicepremierul Oana Gheorghiu prezintă lista companiilor de stat la care Petrişor Peiu (AUR) deţine acţiuni: „Cine vrea să salveze România”
FINANȚE Năsui explică sărăcia din România: Din fiecare 100 de lei produși prin muncă, statul le ia românilor 55 de lei
21:18
Năsui explică sărăcia din România: Din fiecare 100 de lei produși prin muncă, statul le ia românilor 55 de lei
ACTUALITATE Dumitru Costin: „Veniturile fiscale nu rezolvat problema deficitului, pentru că toate aceste măsuri au dus, înainte de toate, la sărăcirea populației”
21:00
Dumitru Costin: „Veniturile fiscale nu rezolvat problema deficitului, pentru că toate aceste măsuri au dus, înainte de toate, la sărăcirea populației”
ȘTIINȚĂ Psihologii sunt de acord: Persoanele care își țin telefonul pe silențios au o trăsătură de personalitate comună
20:42
Psihologii sunt de acord: Persoanele care își țin telefonul pe silențios au o trăsătură de personalitate comună
CONTROVERSĂ Toni Neacșu, după ce România a pierdut 458,7 milioane euro: „Dragoș Pâslaru anunță ca o mare victorie faptul că nu ne-au tăiat și restul sumelor”
20:33
Toni Neacșu, după ce România a pierdut 458,7 milioane euro: „Dragoș Pâslaru anunță ca o mare victorie faptul că nu ne-au tăiat și restul sumelor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe