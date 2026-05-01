A fost dezgropată cea mai mare comoară vikingă din Norvegia. Cercetătorii au rămas surprinși

Căutarea de obiecte cu detectoare de metale este un hobby răspândit, inclusiv în Norvegia. La începutul lunii aprilie, cercetătorii Vegard Sørli și Rune Sætre au început sezonul de căutare în afara orașului și au găsit cea mai mare comoară din epoca vikingilor, scrie Bild.

Pe un câmp de lângă orașul Rena, detectoarele de metale au început să emită semnale. După primele semnale, Sørli și Sætre au dezgropat 19 monede de argint și apoi au notificat autoritățile despre descoperire, iar arheologii au ajuns la fața locului. Încă din prima zi de lucru, ei au găsit alte 70 de monede. Experții se așteptau să găsească în jur de 500 de monede, dar numărul lor a ajuns la 2970! Aceasta este cea mai mare comoară din epoca vikingilor găsită vreodată în Norvegia.

„A fost absolut incredibil să stăm acolo și să privim cum aceste monede sunt scoase din pământ. Și să vedem calitatea monedelor. Sunt atât de frumoase”, a declarat arheologul Mai-Tove Smiseth pentru portalul de știri Science Norway.

Deoarece în sol nu există aproape niciun fel de pietre, monedele de argint s-au păstrat foarte bine, spune Smiseth:

„S-au păstrat atât de bine încât arată aproape ca și cum ar fi fost bătute recent.”

O parte din descoperire a fost deja examinată de profesorul Svein Gullbekk de la Cabinetul de Monede al Muzeului de Istorie Culturală din Oslo. Conform expertizei sale, majoritatea monedelor sunt de origine engleză și germană, unele daneze și norvegiene. Acestea au o vechime de până la o mie de ani.

Comorile mari din epoca vikingilor sunt rare în Norvegia. Ultima descoperire semnificativă a avut loc în 1950, în apropiere de Trondheim, unde au fost găsite circa 970 de monede. Recordul anterior a fost stabilit în secolul al XIX-lea, când au fost dezgropate 1894 de monede la Egersund.

