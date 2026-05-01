Prima pagină » Știri externe » Trump se declară „nemulțumit” de ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului

Trump se declară „nemulțumit” de ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului

Trump se declară „nemulțumit” de ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului

Donald Trump s-a declarat „nemulțumit de ultima propunere” a Iranului pentru încetarea ostiltăților. Liderul de la Casa Albă a respins planul de pace al iranienilor. Chiar la scurt timp după ce a fost trimis mediatorilor din Pakistan. 

„Ei vor să facă o înțelegere, dar nu sunt mulțumit de ea, așa că vom vedea ce se întâmplă, a spus Trump pentru Associated Press.

Trump e nemulțumit de Iran

„Este o conducere foarte dezorganizată. Toți vor să facă o înțegerere, dar sunt confuzi. Avem are respect față de Pakistan și de Islamabad și un respect extraordinar pentru prim-ministrul și mareșal.”, a spus președintele.

Întrebat de un reporter dacă va căuta să obțină autorizație de la Congres pentru continuarea războiului, Trump a răspuns:

„Nicio țară nu a făcut-o. Nu a fost făcut, așa cum știți, mulți oameni consideră că este total neconstituțional. Avem un armistițiu, deci dați-ne timp”, a spus Trump reporterilor.

Trump e nemulțumit și față de Italia și Spania

„Nu sunt fericite cu Italia și nu sunt fericit cu Spania. Ei cred că este bine ca Iran să aibă arma nucleară”, a spus Trump, după ce anterior a amenințat Germania că va retrage trupele americane.

Cancelarul german, Friedrich Merz, comentase că Washington DC este „umilit” și că Iranul „domină” SUA la masa negocierilor.

Trump e foarte „mulțumit” de noua conducere a Irakului

În conferința de presă susținută pe peluza Casei Albe, Trump s-a declarat în schimb „mulțumit” de noua conducere a Irakului. Pe 27 aprilie, politicianul independent Ali al-Zaidi, născut în 1986, a devenit prim-ministrul Irakului după alegerile parlamentare din 2025.

Pe 11 aprilie 2026, Nizar Amidi, membru al Partidului Uniunea Patriotică a Kurdistanului, de profesie inginer, a fost ales președinte al țării.

Sursa Video: Clash Report

Cele mai noi

Trimite acest link pe