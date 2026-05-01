Donald Trump s-a declarat „nemulțumit de ultima propunere” a Iranului pentru încetarea ostiltăților. Liderul de la Casa Albă a respins planul de pace al iranienilor. Chiar la scurt timp după ce a fost trimis mediatorilor din Pakistan.
„Ei vor să facă o înțelegere, dar nu sunt mulțumit de ea, așa că vom vedea ce se întâmplă, a spus Trump pentru Associated Press.
„Este o conducere foarte dezorganizată. Toți vor să facă o înțegerere, dar sunt confuzi. Avem are respect față de Pakistan și de Islamabad și un respect extraordinar pentru prim-ministrul și mareșal.”, a spus președintele.
Întrebat de un reporter dacă va căuta să obțină autorizație de la Congres pentru continuarea războiului, Trump a răspuns:
„Nicio țară nu a făcut-o. Nu a fost făcut, așa cum știți, mulți oameni consideră că este total neconstituțional. Avem un armistițiu, deci dați-ne timp”, a spus Trump reporterilor.
„Nu sunt fericite cu Italia și nu sunt fericit cu Spania. Ei cred că este bine ca Iran să aibă arma nucleară”, a spus Trump, după ce anterior a amenințat Germania că va retrage trupele americane.
Cancelarul german, Friedrich Merz, comentase că Washington DC este „umilit” și că Iranul „domină” SUA la masa negocierilor.
În conferința de presă susținută pe peluza Casei Albe, Trump s-a declarat în schimb „mulțumit” de noua conducere a Irakului. Pe 27 aprilie, politicianul independent Ali al-Zaidi, născut în 1986, a devenit prim-ministrul Irakului după alegerile parlamentare din 2025.
Pe 11 aprilie 2026, Nizar Amidi, membru al Partidului Uniunea Patriotică a Kurdistanului, de profesie inginer, a fost ales președinte al țării.
Sursa Video: Clash Report
