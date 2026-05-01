Prima pagină » Știri externe » Trump nu vrea să poarte o vestă antiglonț din motive estetice: „Nu vreau să arăt cu 10 kilograme mai gras"

Trump nu vrea să poarte o vestă antiglonț din motive estetice: „Nu vreau să arăt cu 10 kilograme mai gras”

Donald Trump a declarat joi, în cadrul unei conferințe de la Casa Albă, că nu este entuziasmat de ideea de a purta o vestă antiglonț, glumind pe seama faptului că aceasta l-ar face să pară cu 10 kilograme mai gras. Afirmația a fost făcută în Biroul Oval, în timp ce președintele răspundea la întrebările reporterilor despre posibile modificări ale măsurilor sale de securitate.

Întrebat dacă ia în calcul purtarea unei veste antiglonț după recenta tentativă de asasinat la adresa lui, Donald Trump a dat un răspuns scurt în care principalul argument adus a fost de natură estetică: „Nu știu dacă aș putea suporta să par cu 20 de livre [10 kilograme] mai greu”, a răspuns Trump.

Deși președintele a spus că refuză să poarte vestă antiglonț, agenții lui de securitate care le poartă sunt „specimene fizice”, iar echipamentul de protecție le vine foarte bine. Totodată, a lăudat eficacitatea acestor veste de protecție, având în vedere că agentul care a purtat acest echipament de protecție în noaptea incidentului de pe 25 martie a fost împușcat de la distanță mică și a supraviețuit.

În seara zilei de 25 aprilie, profesorul Cole Tomas Allen a vrut să comită o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump și a administrației acestuia în timpul unei recepții a Asociației Corespondenților de la Casa Albă, la hotelul Hilton din Washington. Acest incident a declanșat o serie de discuții despre eficacitatea măsurilor de securitate la acest eveniment.

Trei tentative de asasinat în mai puțin de trei ani

Doar în ultimii trei ani, actualul președinte al Statelor Unite a trecut prin trei tentative de asasinat. Prima dintre acestea a avut loc în iulie 2024 în Pennsylvania, unde un bărbat a tras cu arma de pe acoperișul unei clădiri, iar glonțul l-a lovit pe Trump în ureche. A doua tentativă a avut loc în septembrie 2024, când o altă persoană a vrut să-l împuște în timp ce juca golf în Florida. A treia tentativă a avut loc pe 25 martie, chiar în capitala SUA, acolo unde în urmă cu 45 de ani Ronald Reagan a fost împușcat: hotelul Washington Hilton.

