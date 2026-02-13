Prima pagină » Știri externe » Criză energetică fără precedent în Cuba. Rusia, gata să trimită petrol Havanei sub forma unui ajutor umanitar

Criză energetică fără precedent în Cuba. Rusia, gata să trimită petrol Havanei sub forma unui ajutor umanitar

Mihai Tănase
13 feb. 2026, 09:20
Criză energetică fără precedent în Cuba. Rusia, gata să trimită petrol Havanei sub forma unui ajutor umanitar
Vladimir Putin - Foto: Facebook

Rusia se pregătește să furnizeze petrol Cubei sub forma unui ajutor umanitar, în contextul unei crize energetice severe care afectează economia, transporturile și turismul insulei, pe fondul restricțiilor impuse de Statele Unite. Situația afectează direct mii de turiști ruși aflați în Cuba.

Moscova anunță că este pregătită să furnizeze petrol Cubei ca parte a unui efort „umanitar”, a relatat scrie The Moscow Times, citând surse diplomatice. Măsura vine într-un moment critic pentru statul insular, care se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimii ani.

Potrivit Ambasadei Rusiei la Havana, „Moscova ar urma să furnizeze petrol și produse petroliere Cubei ca ajutor umanitar în viitorul apropiat”. Pentru un stat insular dependent aproape în totalitate de importuri, o astfel de livrare ar putea oferi un răgaz vital într-o criză care afectează deja toate sectoarele-cheie ale economiei.

Autoritățile cubaneze au fost nevoite să introducă măsuri drastice de raționalizare a combustibilului, iar efectele se văd inclusiv în transportul aerian. Mai multe companii aeriene nu mai pot realimenta aeronavele pe aeroporturile cubaneze, ceea ce a dus la anulări de zboruri și la suspendarea unor rute internaționale. Criza este pusă în mare parte pe seama restricțiilor impuse de Statele Unite asupra aprovizionării Cubei cu petrol venezuelean.

Rusia acuză SUA de sufocarea Cubei

Kremlinul a reacționat dur, acuzând Washingtonul că încearcă să „sufoce” Cuba. Aflată sub embargo comercial de peste șase decenii, insula resimte acum un efect de domino, în care lipsa combustibilului blochează transporturile, turismul și fluxurile financiare vitale.

Pe fondul incertitudinii, mai multe guverne și companii aeriene au început să își retragă temporar operațiunile. Autoritatea federală rusă pentru aviație, Rosaviatsia, a anunțat că dificultățile de realimentare au „obligat” companiile Rossiya Airlines și Nordwind Airlines să își modifice programul de zboruri.

„Rossiya Airlines va opera doar o serie de zboruri de întoarcere – de la Havana și Varadero la Moscova – pentru a asigura evacuarea turiștilor ruși aflați în prezent în Cuba”, a transmis instituția.

Estimările privind numărul turiștilor ruși rămași pe insulă variază. Asociația Operatorilor de Turism din Rusia a indicat inițial aproximativ 5.000 de persoane, în timp ce datele ulterioare din industrie vorbesc despre circa 4.000 de turiști afectați de imposibilitatea realimentării aeronavelor.

În paralel, operatorul Pegas Touristik a anunțat suspendarea vânzării de noi pachete turistice către Cuba. Compania a precizat că situația este „sub control” și că toți turiștii ruși vor fi repatriați organizat și în termenele stabilite.

Pentru Havana, miza este uriașă. Rusia este a doua sursă de turiști pentru Cuba, după Canada, cu aproximativ 131.000 de vizitatori în 2025. În lipsa combustibilului, nu sunt afectate doar transporturile, ci și întreaga industrie turistică, una dintre principalele surse de valută ale țării.

Kremlinul a anunțat că lucrează împreună cu autoritățile cubaneze pentru a facilita revenirea turiștilor ruși și pentru a contribui la stabilizarea situației din aeroporturi.

„Atât prin canale diplomatice, cât și prin alte mijloace, menținem contacte intense cu prietenii cubanezi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a admis că „situația din Cuba este într-adevăr critică”.

