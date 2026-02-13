Prima pagină » Știri externe » Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Péter Magyar vorbește despre un kompromat cu o „casetă în stil rusesc”

Mihai Tănase
13 feb. 2026, 10:27, Știri externe
Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Péter Magyar vorbește despre un kompromat cu o „casetă în stil rusesc”
Peter Magyar - Foto: Profimedia images

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, acuză partidul lui Viktor Orban că pregătește o campanie de kompromat politic cu o înregistrare stânjenitoare filmată în secret în timpul unui act intim cu fosta sa parteneră. Scandalul, care îl are în centru pe liderul partidului Tisza a izbucnit pe fondul unei campanii electorale tot mai acide, înaintea alegerilor parlamentare din aprilie.

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a lansat acuzații grave la adresa partidului de guvernământ Fidesz, susținând că acesta ar orchestra o campanie de denigrare și șantaj împotriva sa, cu ajutorul unei înregistrări video intime realizate în secret, scrie Euronews.com.

Acuzațiile apar într-un moment extrem de tensionat al campaniei electorale, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare programate în luna aprilie, în care partidul Tisza, condus de Magyar, conduce în sondaje.

Magyar a declarat că suspectează că autoritățile sau anumite structuri apropiate puterii intenționează să facă publică o înregistrare realizată cu echipamente de supraveghere.

„Bănuiesc că intenționează să facă publică o înregistrare, realizată cu echipamente ale serviciilor secrete și posibil falsificată, în care eu și fosta mea iubită suntem filmați în timp ce întreținem relații intime”, a scris Magyar pe rețelele de socializare.

El a mai afirmat că jurnaliști ar fi primit o fotografie a unui dormitor, însoțită de mesajul „în curând”, sugerând o publicare iminentă a videoclipului.

„Sunt un bărbat de 45 de ani și am o viață sexuală normală, cu o parteneră adultă. Am trei copii minori, care sunt în mod evident ignorați de acest guvern „prietenos cu familia”. Dar este bine ca toată lumea să știe că nu voi ceda niciunui șantaj, nici acum, nici în viitor.”, a adăugat liderul opoziției.

Fotografia respectivă a apărut și pe un site web care poartă numele vicepreședintelui partidului Tisza, Mark Radnai, radnaimark.hu, având inscripționată data „2024.08.03”. Site-ul web nu conținea niciun alt conținut.

Radnai a declarat ulterior că domeniul nu îi aparține.

De asemenea, reprezentanții Fidesz au negat orice implicare în distribuirea imaginii. Potrivit legislației din Ungaria, publicarea de imagini sexuale explicite fără consimțământ constituie infracțiune penală.

Totodată, directorul de comunicare al Fidesz a susținut că nu are cunoștință de niciun site web cu numele vicepreședintelui Tisza sau de vreo înregistrare care să îl implice.

Campanie electorală marcată de atacuri și deepfake-uri în Ungaria

Scandalul se înscrie într-un climat electoral tot mai agresiv. Activisti politici au fost atacați, iar mai mulți candidați au fost ținta unor videoclipuri deepfake generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Partidul Tisza, fondat în urmă cu doar doi ani, conduce în prezent în fața Fidesz, cu 35% față de 28%, potrivit Institutului de Cercetare 21. O eventuală înfrângere a Fidesz ar reprezenta cea mai serioasă amenințare la adresa puterii premierului Viktor Orbán, aflat la guvernare din 2010.

Partidul Fidesz a fost acuzat că ar fi distribuit în campanie videoclipuri deepfake în care Peter Magyar apare promițând loialitate față de Bruxelles sau exprimând sprijin pentru Ucraina, poziții nepopulare în rândul electoratului lui Orben. Oficiali guvernamentali descriu frecvent partidul Tisza drept un instrument al intereselor străine.

La rândul său, Magyar îl acuză pe Viktor Orban de corupție și de folosirea fondurilor publice în interesul familiei și al aliaților săi politici.

