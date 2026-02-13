Noi detalii despre suspectul implicat în răpirea lui Nancy Guthrie, publicate din dosarele FBI. Recompensa ajunge la 100.000 $

FBI a făcut publică o descriere detaliată a suspectului surprins de camera de la ușa lui Nancy Guthrie și a dublat recompensa pentru informații relevante. Anchetatorii speră ca noile date să ajute la restrângerea căutărilor și identificarea persoanelor implicate.

Biroul FBI din Phoenix a publicat o descriere actualizată a persoanei surprinse în imaginile și videoclipurile recuperate de pe camera de supraveghere de la locuința lui Nancy Guthrie și a anunțat majorarea recompensei pentru informații care ar duce la prinderea acestuia la 100.000 de dolari.

Suspectul din imagini este descris ca un bărbat cu o înălțime cuprinsă între 1,75 m și 1,78 m, constituție fizică medie, care purta un rucsac negru „Ozark Trail Hiker Pack” de 25 de litri.

„Sperăm că această descriere actualizată va ajuta la concentrarea informațiilor pe care le primim de la public”, a transmis biroul FBI din Phoenix, potrivit CNN.

Potrivit autorităților, de la 1 februarie au fost trimise către FBI peste 13.000 de informații legate de acest caz. Separat, Pima County Sheriff’s Department a precizat că a primit aproape 18.000 de apeluri până în prezent.

FBI a majorat recompensa de la 50.000 la 100.000 de dolari pentru orice informație care ar putea duce la găsirea lui Guthrie sau la arestarea și condamnarea persoanelor implicate în dispariția acesteia.

O sursă familiarizată cu ancheta a explicat că publicarea unor detalii suplimentare despre suspect are ca scop reducerea volumului de informații neconcludente primite din întreaga țară.

În rândul informațiilor considerate probabil fără legătură cu cazul, anchetatorii au menționat apeluri venite de la mediumi, mistici și clarvăzători care susțin că pot ajuta la identificarea persoanei dispărute.

Cu toate acestea, autoritățile subliniază că apelul către public rămâne valabil. Sursa a precizat că anchetatorii încurajează în continuare cetățenii să contacteze autoritățile cu orice detaliu care ar putea avea legătură cu dosarul, indiferent cât de nesemnificativ pare.

FBI cere ajutorul localnicilor

Anchetatorii au cerut persoanelor care locuiesc în apropierea casei lui Nancy Guthrie să furnizeze orice înregistrări video de supraveghere care surprind persoane sau vehicule dintr-o perioadă de aproximativ patru săptămâni înainte de dispariția acesteia.

Zona vizată se află pe o rază de aproximativ două mile în jurul locuinței, o strategie care, potrivit unui fost agent FBI, poate accelera identificarea suspecților.

Colaboratorul CNN și fost agent FBI, Steve Moore, a explicat modul în care anchetatorii pot elimina rapid pistele irelevante.

„Este o zonă destul de izolată. Dacă te duci în acel cartier, înseamnă că vrei să te duci în acel cartier, nu este o arteră de circulație”, a declarat Moore pentru CNN, descriind strada drept una pe care oamenii nu ajung întâmplător.

Datorită acestui context, anchetatorii pot identifica rapid vehiculele aparținând rezidenților și le pot exclude.

„Probabil că au deja o listă cu toate vehiculele deținute de persoanele din cartierul respectiv. Apoi, ceea ce cauți sunt vehiculele care nu aparțin acelui cartier, care au intrat în ultima lună. Și le vei verifica pe toate”, a spus el. „Sperăm că vor căuta pe cineva care a fost acolo de mai multe ori pentru a studia zona și din alte motive”, a conchis Moore.

Recomandarea autorului:

Noi detalii în cazul răpirii mamei Savannei Guthrie. Detaliul-cheie apărut imediat după ce FBI a publicat imagini cu suspectul