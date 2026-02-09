Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță când îl va primi în vizită pe Xi Jinping la Casa Albă: „Avem o relație foarte bună”

Donald Trump anunță când îl va primi în vizită pe Xi Jinping la Casa Albă: „Avem o relație foarte bună”

Mihai Tănase
09 feb. 2026, 10:05, Știri externe
Donald Trump anunță când îl va primi în vizită pe Xi Jinping la Casa Albă: „Avem o relație foarte bună”
Donald Trump și Xi Jinping - Foto: Mediafax foto

Președintele american Donald Trump a anunțat că îl va primi pe liderul chinez Xi Jinping la Casa Albă spre sfârșitul anului, pentru discuții axate pe relațiile comerciale dintre cele două mari puteri, pe fondul tensiunilor legate de tarife.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu difuzat duminică că omologul său chinez, Xi Jinping, urmează să efectueze o vizită oficială la Casa Albă spre „sfârșitul anului”, principalul subiect al discuțiilor urmând să fie relațiile comerciale dintre Washington și Beijing.

„Va veni la Casa Albă spre sfârșitul anului. (…) Sunt cele două țări cele mai puternice din lume și avem o relație foarte bună”, a afirmat Trump, potrivit Le Figaro și citat de Mediafax.ro.

Trump plănuiește să meargă în China

Totodată, liderul de la Casa Albă a reafirmat că intenționează să călătorească în China în luna aprilie. Anunțul vine în condițiile unui impas persistent între Statele Unite și China privind regimul tarifar, tensiuni care au marcat relațiile bilaterale de la revenirea lui Donald Trump la putere anul trecut.

Cu toate acestea, președintele american a susținut că dialogul dintre cei doi lideri rămâne constant, în special pe teme economice și comerciale.

„Știți, este important să am o relație bună cu el (și) ca el să aibă o relație bună cu mine”, a adăugat Trump.

În privința politicii comerciale, președintele SUA a precizat că Beijingul suportă acum costuri semnificative din cauza tarifelor impuse de Washington.

China „plătește multe tarife. Nu au făcut asta în trecut. Eu sunt cel care a impus tarife Chinei. (…) Țara noastră a recuperat sute de miliarde de dolari din tarife”, a spus Trump.

Recomandarea autorului:

Criză diplomatică între Washington și Varșovia. Ambasadorul SUA rupe legăturile cu liderul parlamentului polonez, după criticile la adresa lui Trump

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Trump a răbufnit la adresa rapperului Bad Bunny, după show-ul de la pauza Super Bowl: „E cel mai prost spectacol din istorie”
10:33
Trump a răbufnit la adresa rapperului Bad Bunny, după show-ul de la pauza Super Bowl: „E cel mai prost spectacol din istorie”
AFACERI „Războiul” lui Trump împotriva științei. Companiile americane raportează pierderi majore și concedieri în masă, după tăierea finanțărilor federale
09:31
„Războiul” lui Trump împotriva științei. Companiile americane raportează pierderi majore și concedieri în masă, după tăierea finanțărilor federale
RĂZBOI Atac dezlănțuit al Rusiei în Ucraina cu drone și rachete. Explozii masive la Kiev și Odesa. Blocuri de locuințe, distruse
09:10
Atac dezlănțuit al Rusiei în Ucraina cu drone și rachete. Explozii masive la Kiev și Odesa. Blocuri de locuințe, distruse
ALEGERI Revoltă într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii refuză să-și mai plătească taxele și impozitele după ce în localitate s-au anulat alegerile
08:42
Revoltă într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii refuză să-și mai plătească taxele și impozitele după ce în localitate s-au anulat alegerile
ACUZAȚII Acuzații grave lansate de un fost șef KGB. Kremlinul și Kazahstanul ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump cu videoclipuri compromițătoare
08:15
Acuzații grave lansate de un fost șef KGB. Kremlinul și Kazahstanul ar fi încercat să-l șantajeze pe Trump cu videoclipuri compromițătoare
ANCHETĂ Caz tulburător în Bulgaria după un triplu asasinat într-un refugiu montan. Suspecții crimelor, găsiți împușcați mortal într-o rulotă
07:41
Caz tulburător în Bulgaria după un triplu asasinat într-un refugiu montan. Suspecții crimelor, găsiți împușcați mortal într-o rulotă
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alcool și etanol?
NEWS ALERT Grevă fără precedent în peste 1.300 de comune, împotriva măsurilor lui Bolojan. Sute de primari vin marți la București pentru a discuta cu premierul
10:49
Grevă fără precedent în peste 1.300 de comune, împotriva măsurilor lui Bolojan. Sute de primari vin marți la București pentru a discuta cu premierul
ECONOMIE Marius Budăi desființează strategia lui Bolojan și explică de ce România nu se află în recensiune: ”Dacă economia tușește, îi mai tăiem un plămân”
10:45
Marius Budăi desființează strategia lui Bolojan și explică de ce România nu se află în recensiune: ”Dacă economia tușește, îi mai tăiem un plămân”
SPORT FRF a trimis dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League pe Arena Națională
10:26
FRF a trimis dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League pe Arena Națională
FLASH NEWS Nicuşor Dan o felicită pe „doamna de fier” a Japoniei: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm”
10:13
Nicuşor Dan o felicită pe „doamna de fier” a Japoniei: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm”
TRAGEDIE Moarte suspectă în Teleorman. Bătrână găsită decedată într-o fântână
09:32
Moarte suspectă în Teleorman. Bătrână găsită decedată într-o fântână
ULTIMA ORĂ Claudiu Năsui are un mesaj pentru Ilie Bolojan: „Suntem mai departe de zona Euro ca niciodată”
09:07
Claudiu Năsui are un mesaj pentru Ilie Bolojan: „Suntem mai departe de zona Euro ca niciodată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe