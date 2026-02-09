Președintele american Donald Trump a anunțat că îl va primi pe liderul chinez Xi Jinping la Casa Albă spre sfârșitul anului, pentru discuții axate pe relațiile comerciale dintre cele două mari puteri, pe fondul tensiunilor legate de tarife.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu difuzat duminică că omologul său chinez, Xi Jinping, urmează să efectueze o vizită oficială la Casa Albă spre „sfârșitul anului”, principalul subiect al discuțiilor urmând să fie relațiile comerciale dintre Washington și Beijing.

„Va veni la Casa Albă spre sfârșitul anului. (…) Sunt cele două țări cele mai puternice din lume și avem o relație foarte bună”, a afirmat Trump, potrivit Le Figaro și citat de Mediafax.ro.

Trump plănuiește să meargă în China

Totodată, liderul de la Casa Albă a reafirmat că intenționează să călătorească în China în luna aprilie. Anunțul vine în condițiile unui impas persistent între Statele Unite și China privind regimul tarifar, tensiuni care au marcat relațiile bilaterale de la revenirea lui Donald Trump la putere anul trecut.

Cu toate acestea, președintele american a susținut că dialogul dintre cei doi lideri rămâne constant, în special pe teme economice și comerciale.

„Știți, este important să am o relație bună cu el (și) ca el să aibă o relație bună cu mine”, a adăugat Trump.

În privința politicii comerciale, președintele SUA a precizat că Beijingul suportă acum costuri semnificative din cauza tarifelor impuse de Washington.

China „plătește multe tarife. Nu au făcut asta în trecut. Eu sunt cel care a impus tarife Chinei. (…) Țara noastră a recuperat sute de miliarde de dolari din tarife”, a spus Trump.

