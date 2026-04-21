Încă un petrolier cu legături cu Teheranul a fost capturat de forțele SUA. Ce se știe despre nava „Tifani"

În cursul nopții trecute, forțele navale americane au capturat un petrolier sancționat anterior pentru legăturile cu Iranul. 

Departamentul Apărării a anunțat pe X că armata SUA își extinde operațiunile navale în regiunea Indo-Pacific.

Informații despre nava capturată

Nava capturată este numită M/T Tifani și a schimbat deseori pavilionul, potrivit registrelor maritime. Proprietarul navei este în Surinam, iar managerul are un birou în Mumbai.

„După cum am precizat, vom continua eforturile globale de aplicare a legii maritime pentru a perturba rețelele ilicite și a intercepta navele sancționate care furnizează sprijin material Iranului, indiferent unde operează,” a anunțat departamentul.

SUA extind operațiunile militare în regiunea Indo-Pacific

Este pentru prima oară când forțele SUA au confiscat o navă cu conexiuni cu Iranul în afara regiunii Orientului Mijlociu.

The Wall Street Journal reamintește că forțele SUA au mai confiscat o navă container sub pavilion iranian în Golful Oman, duminică. Nava, aflată în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, vizitase frecvent porturile Chinei.

