Președintele american Donald Trump a anunțat pe Truth Social că o navă comercială sub pavilion iranian a încercat să treacă de blocada navală a SUA.

Un distrugător american, USS Spruance, a interceptat nava numită TOUSKA care a încercat să pătrundă în Golful Oman.

Trump anunță capturarea unei nave iraniene de către marina americană

Nava iraniană a refuzat să se conformeze. Distrugătorul a deschis focul. Trump adaugă că în prezent, nava iraniană se află în custodia pușcașilor marini americani a

„Astăzi, o navă de marfă sub pavilion iranian, numită TOUSKA, lungă de aproape 900 de picioare și cântărind aproape la fel de mult ca un portavion, a încercat să treacă de blocada noastră navală, dar nu a mers bine pentru ei. Distrugătorul de rachete ghidate USS SPRUANCE al Marinei SUA a interceptat nava TOUSKA în Golful Oman și a emis avertismentul necesar să se oprească. Echipajul iranian a refuzat să asculte, așa că nava Marinei noastre i-a oprit imediat, provocându-le o gaură în camera motoarelor. În acest moment, nava se află în custodia pușcașilor marini americani. TOUSKA se află sub sancțiunile Trezoreriei SUA din cauza istoricului anterior de activități ilegale. Avem custodia deplină a navei și vedem ce se află la bord!”

Negocierile pentru pace au fost suspendate

Potrivit presei de stat, Iranul nu are în vedere un plan pentru a mai participa la următoarele negocieri de pace cu SUA de la Islamabad.

