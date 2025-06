VIDEO | Iranul atacă Israelul cu RACHETE balistice ca ripostă la bombardamentele asupra instalațiilor nucleare /Explozii în Tel Aviv

Iranul a lansat, vineri seară, atacuri cu rachete balistice asupra Israelului, în ceea ce este o ripostă masivă la bombardarea instalațiilor atomice iraniene.

Armata israeliană a comunicat că Iranul a lansat aproximativ 150 de rachete balistice spre Israel. Mai multe rachete iraniene au căzut în orașul Tel Aviv, lovind clădiri rezidențiale. Pompierii intervin la un imobil foarte înalt pentru evacuarea a numeroase persoane blocate la etaje superioare.

At least one ballistic missile impact in Tel Aviv, near an Israeli SAM battery pic.twitter.com/DBZWdITQix

