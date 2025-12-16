Iranul face demonstrație de forță la o expoziție cu rachete și drone. Comandant iranian: Fără rachete, războiul de 12 zile cu Israel ar fi durat 8 ani

La câteva luni după „Războiul de 12 zile” cu Israelul, Iranul a organizat din noiembrie o expoziție cu armament de ultima generație în Parcul Național Aerospațial din Teheran.

Regimul îi asigură pe cetățenii Republicii Islamice Iraniene că țara lor este pregătită pentru viitoarele ostilități cu Statele Unite și Israel.

Vizitator: „Fără aceste rachete, Iranul ar fi ajuns ca Fâșia Gaza”

Copiii s-au cățărat pe vehiculele blindate, iar adulții s-au îngrămădit pentru a admira rachetele balistice și hipersonice dintr-un hangar. Sunt expuse și rămășițele unei drone israeliene Hermes ce a fost doborâtă în iunie.

„Mulțumită acestor rachete, SUA și Israel îngenunchează în fața noastră. Fără aceste rachete, Iranul ajungea ca Fâșia Gaza”, a spus Nasrin, o contabilă în vârstă de 35 de ani pentru Financial Times.

„Oamenii văd aceste rachete și drone de aproape și realizează că sunt arme fabricate local pentru a le apăra țara. Capabilitățile noastre ne pun în clubul națiunilor pentru dezvoltarea balistică semnificativă”, a spus Ali Balali, un general de brigadă din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

„Capacitatea noastră balistică trebuie să crească. Războiul ar putea continua”, a spus Sara, o studentă de 19 ani la o facultate de psihologie.

„Lucrăm non-stop pentru a atinge un nou nivel de pregătire. Fără rachete balistice cu rază lungă de acțiune, acest război ar fi durat 8 ani precum războiul cu Irakul, nu doar 12 zile. Ne-ar fi luat un an, nu ore, să trecem la ofensivă”, a spus generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, purtător de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

„Am fost luați în surprindere de modul cum a operat inamicul. Nu ne-am gândit că Israelul ne vor lovi comandanții și oamenii de știință în locuințele lor, alături de familiile acestora. Israel nu ne-a distrus nici măcar 3% din lansatoarele noastre de rachete. Putem construi lansatoare în atelierul unui fierar ”, a spus Mihammad Reza Naghdi, comandant adjunct al Gărzilor Revoluționare.

În realitate, Iranul a fost în pragul înfrângerii

Expoziția este parte a unei campanii prin care Iranul face nu doar o demonstrație de forță, ci și pentru a asigura poporul iranian că este pregătit să lupte din nou, cu toate că republica islamică a încasat lovituri dure de pe urma bombardamentelor din partea Israelului și a Statelor Unite. Inclusiv state europene au reimpus sancțiuni împotriva Teheranului.

Inspectorilor ONU li s-au restricționat accesul la siturile nucleare bombardate în iunie de bombardierele stealth B-2 Spirit la comanda lui Donald Trump. În ciuda armistițiului mediat de Washington, Iranul a arătat o atitudine ezitantă față de reluarea negocierilor privind programul de energie atomică.

Cursa înarmării Israel vs Iran

Oficialii iranieni insistă că forțele armate sunt pregătite, chiar dacă de la asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani din 3 ianuarie 2020 la comanda lui Trump încoace, peste 1.000 de iranieni, inclusiv mulți comandanți și oameni de știință nucleari, au fost uciși de Israel.

Pe de altă parte, Iranul a ripostat puternic cu 600 de rachete împotriva Israelului pe durata ostilităților din iunie. Oficialii israelieni susțin că majoritatea rachetelor au fost interceptate, deși Iranul susține că a reușit să lovească baze militare și industriale din Tel Aviv și Haifa. Autoritățile israeliene n-au confirmat distrugerile, dar au dezvăluit că peste 30 de oameni au fost uciși în urma bombardamentelor iraniene.

Dronele iraniene, un pericol nu doar pentru Israel, ci și pentru Ucraina și NATO

În anii 1980, pe durata războiului de lungă durată cu Irakul condus de dictatorul Saddam Hussein, Iranul nu avea deloc rachete. Acum, a devenit exportator.

Din 2022, Iranul îi furnizează drone Shahed Rusiei pentru a bombarda Ucraina și a intimida țările de pe flancul estic al NATO, precum România și Polonia.

La expoziția din Parcul Național Aerospațial Iranian au fost expuse dronele Shahed-131, Shahed-136, Shahed 238, Shahed-171, Shahed-161 și Shahed-191.

Shahed-131 : drona „kamikaze” cu o greutate de 10-20 kg, cu o viteză de 185 km/oră și rază de 700-1000 km;

: drona „kamikaze” cu o greutate de 10-20 kg, cu o viteză de 185 km/oră și rază de 700-1000 km; Shahed-136 : similară cu modelul anterior, dar mai mare, cu o greutate de 20-40 kg și cu o rază de atac de 1000-2000 km – prețul de producție variază între 20.000 și 30.000 de dolari, insignifiant în comparație cu prețul producției unei rachete de croazieră Tomahawk din SUA (2 milioane de dolari) sau a unei rachete rusești KH-101 (13 milioane de dolari);

: similară cu modelul anterior, dar mai mare, cu o greutate de 20-40 kg și cu o rază de atac de 1000-2000 km – prețul de producție variază între 20.000 și 30.000 de dolari, insignifiant în comparație cu prețul producției unei rachete de croazieră Tomahawk din SUA (2 milioane de dolari) sau a unei rachete rusești KH-101 (13 milioane de dolari); Shahed 238 : o versiune supersonică propulsată a modelului 136, dotată cu infraroșu și detectoare radar;

: o versiune supersonică propulsată a modelului 136, dotată cu infraroșu și detectoare radar; Shahed-171 : o dronă copiată după drona americană RQ-170 care a fost doborâtă,utilizată pentru recunoaștere;

: o dronă copiată după drona americană RQ-170 care a fost doborâtă,utilizată pentru recunoaștere; Shahed-161 : o dronă similară cu 171, dar mai mică, dotată cu explozibil și cu detectoare infraroșu;

o dronă similară cu 171, dar mai mică, dotată cu explozibil și cu detectoare infraroșu; Shahed-191: o dronă de atac mai mică ce poate transporta două bombe, similară cu 171.

Sursa Foto Ilustrativ: Arhiva Mediafax Foto

