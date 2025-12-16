Iranul face demonstrație de forță la o expoziție cu rachete și drone. Comandant iranian: Fără rachete, războiul de 12 zile cu Israel ar fi durat 8 ani

La câteva luni după „Războiul de 12 zile” cu Israelul, Iranul a organizat din noiembrie o expoziție cu armament de ultima generație în Parcul Național Aerospațial din Teheran.
Regimul îi asigură pe cetățenii Republicii Islamice Iraniene că țara lor este pregătită pentru viitoarele ostilități cu Statele Unite și Israel.
Copiii s-au cățărat pe vehiculele blindate, iar adulții s-au îngrămădit pentru a admira rachetele balistice și hipersonice dintr-un hangar. Sunt expuse și rămășițele unei drone israeliene Hermes ce a fost doborâtă în iunie.
„Mulțumită acestor rachete, SUA și Israel îngenunchează în fața noastră. Fără aceste rachete, Iranul ajungea ca Fâșia Gaza”, a spus Nasrin, o contabilă în vârstă de 35 de ani pentru Financial Times.
„Oamenii văd aceste rachete și drone de aproape și realizează că sunt arme fabricate local pentru a le apăra țara. Capabilitățile noastre ne pun în clubul națiunilor pentru dezvoltarea balistică semnificativă”, a spus Ali Balali, un general de brigadă din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.
„Capacitatea noastră balistică trebuie să crească. Războiul ar putea continua”, a spus Sara, o studentă de 19 ani la o facultate de psihologie.
„Lucrăm non-stop pentru a atinge un nou nivel de pregătire. Fără rachete balistice cu rază lungă de acțiune, acest război ar fi durat 8 ani precum războiul cu Irakul, nu doar 12 zile. Ne-ar fi luat un an, nu ore, să trecem la ofensivă”, a spus generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, purtător de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.
„Am fost luați în surprindere de modul cum a operat inamicul. Nu ne-am gândit că Israelul ne vor lovi comandanții și oamenii de știință în locuințele lor, alături de familiile acestora. Israel nu ne-a distrus nici măcar 3% din lansatoarele noastre de rachete. Putem construi lansatoare în atelierul unui fierar ”, a spus Mihammad Reza Naghdi, comandant adjunct al Gărzilor Revoluționare.
Expoziția este parte a unei campanii prin care Iranul face nu doar o demonstrație de forță, ci și pentru a asigura poporul iranian că este pregătit să lupte din nou, cu toate că republica islamică a încasat lovituri dure de pe urma bombardamentelor din partea Israelului și a Statelor Unite. Inclusiv state europene au reimpus sancțiuni împotriva Teheranului.
Inspectorilor ONU li s-au restricționat accesul la siturile nucleare bombardate în iunie de bombardierele stealth B-2 Spirit la comanda lui Donald Trump. În ciuda armistițiului mediat de Washington, Iranul a arătat o atitudine ezitantă față de reluarea negocierilor privind programul de energie atomică.
Oficialii iranieni insistă că forțele armate sunt pregătite, chiar dacă de la asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani din 3 ianuarie 2020 la comanda lui Trump încoace, peste 1.000 de iranieni, inclusiv mulți comandanți și oameni de știință nucleari, au fost uciși de Israel.
Pe de altă parte, Iranul a ripostat puternic cu 600 de rachete împotriva Israelului pe durata ostilităților din iunie. Oficialii israelieni susțin că majoritatea rachetelor au fost interceptate, deși Iranul susține că a reușit să lovească baze militare și industriale din Tel Aviv și Haifa. Autoritățile israeliene n-au confirmat distrugerile, dar au dezvăluit că peste 30 de oameni au fost uciși în urma bombardamentelor iraniene.
În anii 1980, pe durata războiului de lungă durată cu Irakul condus de dictatorul Saddam Hussein, Iranul nu avea deloc rachete. Acum, a devenit exportator.
Din 2022, Iranul îi furnizează drone Shahed Rusiei pentru a bombarda Ucraina și a intimida țările de pe flancul estic al NATO, precum România și Polonia.
La expoziția din Parcul Național Aerospațial Iranian au fost expuse dronele Shahed-131, Shahed-136, Shahed 238, Shahed-171, Shahed-161 și Shahed-191.
Sursa Foto Ilustrativ: Arhiva Mediafax Foto
Autorul recomandă:Circuitul dronelor Shahed – Două firme ucrainene ajutau Iranul să producă drone care sunt folosite de Rusia împotriva Ucrainei