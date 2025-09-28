JD Vance ia în calcul furnizarea rachetelor Tomahawk către Kiev| Kremlinul reacționează dur la amenințările lui Zelenski privind bombardarea Moscovei

Vicepreședintele american JD Vance a discuta posibilitatea furnizării rachetelor Tomahawk de rază lungă pentru Kiev. Însă, decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump, a declarat vicepreședintele pentru Fox News.

Ați pus această întrebare despre rachetele Tomahawk. Este ceva asupra căruia președintele va lua decizia finală… Îl voi lăsa pe președinte să se pronunțe, dar știu că în acest moment purtăm discuții pe această temă”, a spus Vance.

Vicepreședintele a spus că Trump va acționa doar în interesul Statelor Unite.

„Acesta va fi același principiu euristic pe care îl aplicăm și în răspunsul la întrebarea privind rachetele Tomahawk”, a concluzionat Vance.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a denunțat amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a spus că intenționează să bombardeze Moscova dacă va primi rachete de rază lungă de la americani. Acesta le-a spus rușilor să-și caute adăposturi anti-aeriene. Însă, Peskov susține că Kremlinul îi ia în derâdere amenințările.

„Zelenski încearcă să le demonstreze europenilor, care reacţionează acum ca nişte capi de familie, că este un soldat curajos”, a declarat televiziunii de stat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Între timp, starea de fapt pe front arată contrariul. Pe zi ce trece, situația Ucrainei se deteriorează inexorabil. Iar zilnic poziţiile de negociere ale Ucrainei se deteriorează”, a declarat el, în timp ce Rusia controlează 20% din suprafaţa Ucrainei.

Peskov i-a transmis un avertisment lui Zelenski privind un atac ucrainean aspra centrului puterii ruse:

„E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”.

Sursa Foto: Profimedia / JD Vance – Facebook

