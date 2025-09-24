JD Vance condamnă atacurile la adresa agenților forțelor de ordine și acuză Partidul Democrat /„VIOLENȚA politică a scăpat de sub control”

Vicepreședintele american, James David Vance, a condamnat vehement, miercuri seară, atacul care a vizat un centru pentru deținerea imigranților din Texas și a atribuit Partidului Democrat, aflat în opoziție, responsabilitatea pentru intensificarea violenței politice în Statele Unite.

James David Vance a condamnat denigrarea agenților forțelor de ordine din Statele Unite, în special a ofițerilor anti-imigrație.

”S-a spus că ofițeri ai Agenției pentru Imigrație au arestat o fetiță de cinci ani care are autism pentru a da de urmele tatălui ei. S-a dovedit că era o invenție, o minciună totală și incorectă. Dar când sunt proferate minciuni despre agenții forțelor de ordine din SUA, când acuzi că maltratează fetițe de cinci ani, ce credeți că se va întâmpla? Când politicieni din Partidul Democrat ne încurajează să demascăm ofițeri ai Agenției pentru Imigrație, ce credeți că se va întâmpla? Când primarul din Los Angeles încurajează protestatari violenți să atace agenți ai forțelor de ordine, ce credeți că se va întâmpla? Rezultatul va fi violența politică, iar violența politică a scăpat de sub control în această țară, trebuie să o oprim, trebuie să o condamnăm. Acest lucru trebuie să înceapă, din păcate, de la conducerea Partidului Democrat”, a afirmat James David Vance.

Vicepreședintele SUA a făcut aceste declarații după un incident armat produs la un centru pentru deținerea imigranților din orașul Dallas, situat în Texas. Doi deținuți au fost uciși, iar altul este în stare gravă după ce au fost împușcați de un lunetist din afara centrului de detenție. Autorul atacului s-a sinucis. Conform anchetatorilor FBI, este posibil ca atacul să fi vizat agenți anti-imigrație. Pe gloanțe erau inscripționate mesaje împotriva Agenției pentru Imigrație și Vămi (ICE). Atacul intervine în contextul dezbaterilor politice intense din Statele Unite pe tema opririi violenței politice, după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Foto: Profimedia

Video: Fox News

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”

Guvernul FRANȚEI ia măsuri împotriva deficitului bugetar/ Lecornu suspendă cheltuielile în domeniul comunicării