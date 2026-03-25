Kim Jong-un îl primește pe Lukașenko cu gardă de onoare, cai albi și salve de tun. Cei doi prieteni ai lui Putin vor să-și consolideze relațiile

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și-a început miercuri prima sa vizită oficială în Coreea de Nord, la invitația lui Kim Jong-un, cu scopul de a consolida parteneriatul între cei doi aliați ai Rusiei.

Lukașenko a fost întâmpinat la Phenian de liderul nord-coreean cu o ceremonie fastuoasă organizată în Piața Kim Ir Sen, care a inclus o gardă de onoare, soldați călare pe cai albi, salve de tun și mii de copii care fluturau steaguri. Cei doi lideri de stat au anunțat încheierea unui tratat de prietenie și cooperare între Belarus și Coreea de Nord, iar agenda discuțiilor a vizat extinderea legăturilor politice și economice „la toate nivelurile”.

De asemenea, vizita scoate în evidență și frontul comun împotriva sancțiunilor occidentale. Ambele țări sprijină activ efortul de război al Moscovei împotriva Ucrainei, unde Coreea de Nord contribuie prin furnizarea de muniție și trupe, iar Belarus prin oferirea teritoriului său ca rampă de lansare pentru atacurile împotriva ucrainenilor.

„A venit momentul să intensificăm relațiile”, a spus Aleksandr Lukașenko, primul lider bielorus care vizitează Coreea de Nord. „Situația actuală ne împinge pur și simplu unul în brațele celuilalt”, a mai spus acesta.

Președintele bielorus a declarat că aceștia intenționează să semneze un „tratat de prietenie” și „aproximativ 10 acorduri” în timpul vizitei.

Kim Jong-un și Aleksandr Lukașenko s-au întâlnit anterior în Beijing, când cei doi au participat la o paradă militară în Piața Tiananmen, unde liderul nord-coreean ar fi adresat invitația. Într-o scrisoare adresată lui Lukașenko la începutul acestei luni, Kim a declarat că este „dispus să extindă și să dezvolte relațiile tradiționale de prietenie și cooperare… către o etapă nouă, superioară, în conformitate cu cerințele noii ere”, a relatat agenția centrală de știri coreeană (KCNA) din Coreea de Nord.

Coreea de Nord a contribuit masiv în războiul din Ucraina, unde a trimis mii de soldați în Rusia, în principal în regiunea Kursk, împreună cu obuziere de artilerie, rachete și sisteme de rachete. Analiștii spun că Phenianul primește în schimb ajutor financiar, tehnologie militară, alimente și energie din partea Rusiei, un gest prin care Phenianul încearcă să reducă din dependența de principalul său susținător, China.

