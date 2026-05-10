Plan roșu de intervenție în Dâmbovița. Zeci de oameni au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară, după un eveniment la Onești

Autoritățile din județul Dâmbovița au activat Planul Roșu de Intervenție sâmbătă noaptea, după ce mai multe persoane au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare la un salon de evenimente din localitatea Oncești

Update: Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița ​au suspendat activitatea restaurantului din comuna Voinești, sat Onești, județul Dâmbovița și au aplicat amenzi în cuantum de 51000 de lei pentru abateri grave de la normele de igienă și sănătate publică.

Principalele nereguli:

– ​Igienă deficitară: Lipsa triajului epidemiologic zilnic. Personal cu răni la mâini, unghii neîngrijite și igienă precară.

– ​Nereguli de personal: 5 lucrători zilieri fără control medical efectuat.

– ​Curățenie improprie: Lipsa dezinfectanților avizați și folosirea hainelor vechi pe post de lavete.

– ​Siguranță alimentară: Absența probelor de laborator pentru prăjituri și tort.

​Pe lângă amenzile aplicate conform HG 857/2011, au fost prelevate 16 probe alimentare și teste de sanitație pentru analize amănunțite.

Reamintim că, într-un restaurant din comuna Voinești au avut loc 2 evenimente la care au participat peste 300 de persoane.

Din cele 41 de persoane (adulți și copii) cu simptomatologie digestivă (vărsături, greață, diaree), care au ajuns la spital, niciunul nu a ramas internat.

știrea inițială:

Reprezentanții instituției au precizat că incidentul a fost semnalat prin apel la numărul unic de urgență 112, iar amploarea cazului a impus mobilizarea rapidă a resurselor medicale.

„În cursul nopții de 09 spre 10 mai, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată o posibilă toxiinfecție alimentară produsă în localitatea Oncești, în cadrul unui salon de evenimente. Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea eficientă a situației și suplimentarea resurselor medicale la locul solicitării”, au transmis reprezentanții Prefecturii.

La intervenție au fost mobilizate forțe importante: 11 autospeciale SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple, 17 ambulanțe ale Serviciul de Ambulanță Județean Dâmbovița, o autospecială cu medic tip C și două autospeciale medicale tip A.

Zeci de persoane evaluate medical

„La sosirea echipajelor, mai multe persoane prezentau simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare, fiind evaluate și asistate medical la fața locului. În total, au fost evaluate 25 de persoane”, au mai precizat autoritățile.

După acordarea primului ajutor, 15 adulți și doi copii au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare, iar alte 13 persoane s-au prezentat ulterior, cu mijloace proprii, la Unitatea de Primiri Urgențe din Câmpulung.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 03:27, după stabilizarea situației medicale.

Activitatea operatorului economic, suspendată

În urma verificărilor efectuate de specialiștii Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița și ai Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița, au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

„A fost dispusă suspendarea activității operatorului economic până la clarificarea situației”, au transmis reprezentanții Prefecturii.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar rezultatele analizelor de laborator vor stabili cu exactitate cauza îmbolnăvirilor.