Prima pagină » Știri externe » Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999

Galerie Foto 9

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a participat marți la o ceremonie în orașul Vranje din sudul țării pentru a comemora cea de-a 27-a aniversare a bombardamentelor NATO asupra Iugoslaviei. Cu această ocazie, președintele sârb a declarat că ziua de 24 martie 1999 a fost momentul care a dus la prăbușirea dreptului internațional.

Adresându-se unei mulțimi numeroase în piața centrală a orașului Vranje, președintele sârb Aleksandar Vucic a prezentat campania de 78 de zile, lansată fără autorizația Consiliului de Securitate al ONU, drept catalizatorul instabilității globale moderne.

„Toate războaiele care au loc acum în lume, toate violențele și anularea principiilor și a legilor nu au început ieri, ci pe 24 martie 1999″, a spus Vucic. Orice conflict major din ziua de astăzi își are rădăcinile în precedentul creat în 1999 în Iugoslavia.

Liderul de la Belgrad a subliniat că Serbia a rămas o țară liberă care își ia propriile decizii, în ciuda faptului că a fost atacată de o alianță formată din 19 dintre cele mai puternice țări ale lumii. Cu această ocazie, Vucic a reiterat poziția fermă a Serbiei de a nu adera niciodată la Alianța Nord-Atlantică, optând pentru menținerea neutralității militare.

NATO, sub conducerea Statelor Unite, a lansat o campanie de bombardamente de 78 de zile, care a dus la uciderea a peste 2.000 de civili, rănirea a peste 6.000 de persoane și strămutarea a aproape 1 milion de oameni.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe