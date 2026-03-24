În plină criză energetică, SUA avertizează UE. Dacă nu acceptă acordul comercial, riscă să piardă accesul „favorabil” la gaze naturale lichefiate

În contextul războiului din Iran și al crizei energetice, unde toate statele s-au înscris într-o cursă pentru consolidarea rezervelor energetice, Statele Unite avertizează că, dacă Uniunea Europeană nu implementează acordul comercial, riscă să piardă accesul „favorabil” la transporturile de gaze naturale lichefiate de la exportatorii americani, a avertizat ambasadorul lui Donald Trump pentru blocul comunitar.

Acordul comercial convenit anul trecut de Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost întârziat de mai multe probleme, inclusiv de amenințările președintelui american de a invada Groenlanda. Parlamentul European urmează să voteze ratificarea pactului comercial, care include un acord prin care UE se angajează să cumpere energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari până în 2028, inclusiv gaze naturale lichefiate, petrol și tehnologii nucleare civile.

Andrew Puzder, ambasadorul SUA la UE, a declarat pentru Financial Times că aspectul energetic al acestui acord comercial este în pericol dacă Bruxelles-ul încearcă să modifice oricare dintre termeni. „Nu știu ce se va întâmpla cu energia dacă nu vor continua acordul”, a spus Puzder. „Dacă acordul nu este implementat, ne întoarcem la punctul de plecare. Nu sunt sigur încotro ne îndreptăm”, a completat Puzder.

Este posibil ca SUA să ofere în continuare termeni favorabili unui pact comercial modificat, dar cu siguranță termenii nu vor fi la fel de benefici. „Există și alți cumpărători”, în condițiile în care blocada asupra Strâmtorii Ormuz a blocat tranzitul de energie prin această rută comercială. Qatarul, care produce o cincime din gazul natural lichefiat din lume, a trebuit să își oprească toate exporturile. Orice modificare a acordului energetic dintre UE și SUA ar veni într-un moment în care concurența globală pentru petrol și gaze de la furnizorii din afara Golfului se intensifică.

„Dacă [statele membre ale UE] vor să supraviețuiască economic, au nevoie de energie, iar noi o putem furniza”, a avertizat Puzder. „Ne-ar plăcea să avem genul de relație în care să fim încurajați să facem asta.”

