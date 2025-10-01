Prima pagină » Știri externe » Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ

Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ

01 oct. 2025, 10:05, Știri externe
Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ

Președintele american Donald Trump l-a insultat pe vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, făcându-l „stupid” pentru că a amenințat SUA cu atacuri nucleare.

„A fost într-adevăr o persoană stupidă … a menţionat cuvântul nuclear. Eu îl numesc cuvântul cu N. Există 2 cuvinte cu N şi nu poţi folosi niciunul dintre ele”, a spus președintele, făcând referire la cuvintele „nuclear” și „negru” (termen rasist adresat afro-americanilor).

Dmitri Medvedev a reacționat la declarațiile amenințătoare ale lui Trump, pe care le-a descris drept „o pisică neagră într-o cameră întunecată”.

„Situaţia legată de submarinele nucleare ale Washingtonului aminteşte de zicala despre o pisică neagră într-o cameră întunecată, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev

„Donald Trump vorbeşte din nou despre submarinele pe care le-a mutat «lângă coasta Rusiei», de data aceasta subliniind că sunt «complet» nedetectabile”, a scris Medvedev pe reţeaua de mesagerie naţională rusă Max, relatează TASS.

„Este greu să găseşti o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nicio pisică”, a adăugat Medvedev.

Marți seară, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din țări NATO, posibil și alte incursiuni cu drone, pentru a da vina pe Ucraina. Autoritățile ruse au acuzat Kievul pentru planificarea unor atacuri asupra României și Poloniei, cu scopul de a declanșa un Al Treilea Război Mondial.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat Ucraina că se pregătește să lanseze un atac sub steag fals, cu forțe speciale și posibil drone, împotriva infrastructurii critice poloneze, pentru a învinovăți Rusia și Belarus și a activa articolul 5 al NATO.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat la rândul ei Ucraina, care are pierderi mari suferite pe front, că ar pregăti atacuri sub steag fals cu drone împotriva Poloniei și României, cu scopul de a instiga întreg NATO la un război cu Federația Rusă.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Trump crede că Pentagonul ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de ANTRENAMENT” /Ce spune despre submarinele NUCLEARE repoziționate

Citește și

EXTERNE Pedro Sánchez adoptă noi măsuri împotriva Israelului/ SPANIA va sancționa companiile care operează în coloniile israeliene
09:50
Pedro Sánchez adoptă noi măsuri împotriva Israelului/ SPANIA va sancționa companiile care operează în coloniile israeliene
EXTERNE Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie
09:49
Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie
EXTERNE Shutdown în SUA. Ce înseamnă paralizia totală a guvernului american. Ce instituții vor mai funcționa și care nu. Ce a declanșat criza
08:44
Shutdown în SUA. Ce înseamnă paralizia totală a guvernului american. Ce instituții vor mai funcționa și care nu. Ce a declanșat criza
EXTERNE Marile puteri se angajează într-o nouă cursă spațială/ FRANȚA și SUA desfășoară manevre comune ale sateliților-spion
08:44
Marile puteri se angajează într-o nouă cursă spațială/ FRANȚA și SUA desfășoară manevre comune ale sateliților-spion
EXTERNE CUTREMUR puternic în Filipine. Autoritățile anunță că aproximativ 60 de persoane au murit
08:28
CUTREMUR puternic în Filipine. Autoritățile anunță că aproximativ 60 de persoane au murit
EXTERNE Un fost general din Armata israeliană a fost numit la conducerea Serviciului Intern Secret/ Netanyahu salută decizia Cabinetului
08:22
Un fost general din Armata israeliană a fost numit la conducerea Serviciului Intern Secret/ Netanyahu salută decizia Cabinetului
Mediafax
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
De azi cresc ratele la creditele cu dobânzi variabile. Ce pot face românii pentru a plăti mai puțin la bancă
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
A murit un celebru fotbalist de la Real Madrid! Acesta a câștigat Champions League cu echipa de pe Bernabéu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Regula pe care mulți nu o cunosc în 2025: Când ești primul la semafor, lași mașina băgată în viteză? Cum eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Dorobanțu și-a pierdut cumpătul: "Ce sunt eu aici? Nu îmi zici tu mie să nu vorbesc". Ce a scos Veronica la iveală despre concurentul din Casa Iubirii i-a făcut pe toți să AMUȚEASCĂ: "E ceva horror". DEZVĂLUIREA care l-a făcut să clacheze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cercetătorii ar fi detectat o gaură de vierme dintr-un univers paralel