Medvedev reacționează la declarațiile amenințătoare ale lui Trump despre SUBMARINELE americane: O pisică NEAGRĂ într-o cameră ÎNTUNECATĂ

Președintele american Donald Trump l-a insultat pe vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, făcându-l „stupid” pentru că a amenințat SUA cu atacuri nucleare.

„A fost într-adevăr o persoană stupidă … a menţionat cuvântul nuclear. Eu îl numesc cuvântul cu N. Există 2 cuvinte cu N şi nu poţi folosi niciunul dintre ele”, a spus președintele, făcând referire la cuvintele „nuclear” și „negru” (termen rasist adresat afro-americanilor).

Dmitri Medvedev a reacționat la declarațiile amenințătoare ale lui Trump, pe care le-a descris drept „o pisică neagră într-o cameră întunecată”.

„Situaţia legată de submarinele nucleare ale Washingtonului aminteşte de zicala despre o pisică neagră într-o cameră întunecată, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev

„Donald Trump vorbeşte din nou despre submarinele pe care le-a mutat «lângă coasta Rusiei», de data aceasta subliniind că sunt «complet» nedetectabile”, a scris Medvedev pe reţeaua de mesagerie naţională rusă Max, relatează TASS.

„Este greu să găseşti o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nicio pisică”, a adăugat Medvedev.

Marți seară, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din țări NATO, posibil și alte incursiuni cu drone, pentru a da vina pe Ucraina. Autoritățile ruse au acuzat Kievul pentru planificarea unor atacuri asupra României și Poloniei, cu scopul de a declanșa un Al Treilea Război Mondial.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat Ucraina că se pregătește să lanseze un atac sub steag fals, cu forțe speciale și posibil drone, împotriva infrastructurii critice poloneze, pentru a învinovăți Rusia și Belarus și a activa articolul 5 al NATO.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat la rândul ei Ucraina, care are pierderi mari suferite pe front, că ar pregăti atacuri sub steag fals cu drone împotriva Poloniei și României, cu scopul de a instiga întreg NATO la un război cu Federația Rusă.

Sursa Foto: Profimedia

