Trump crede că Pentagonul ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de ANTRENAMENT” /Ce spune despre submarinele NUCLEARE repoziționate

Președintele SUA Donald Trump a sugerat că Departamentul Apărării ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de antrenament” pentru Armată și Garda Națională.

„I-am spus lui Pete Hegseth, ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru Armata noastră, Garda Națională, dar militară, pentru că vom intra în Chicago foarte curând, este un oraș mare cu un guvernator incompetent”, a spus președintele în timpul remarcilor sale la o adunare a generalilor și amiralilor de top la Quantico, Virginia.

Trump: Cine nu apreciază mesajul său poate să plece – și să demisioneze

La începutul discursului său, Trump a spus că părea să se aștepte la o reacție discretă din partea publicului de generali și amirali adunați la Quantico.

„Nu am intrat niciodată într-o cameră atât de tăcută”, a spus Trump râzând.

El a glumit că oricine nu apreciază mesajul său poate să plece – și să demisioneze.

„Dacă nu vă place ceea ce spun, puteți părăsi camera. Pentru că s-a zis cu rangul și viitorul vostru”, a spus Trump, în timp ce publicul râdea.

În peste 40 de minute de discurs, Trump a trecut prin mai multe subiecte, referindu-se doar ocazional la textul pregătit dinainte, notează CNN.

Printre altele, Trump a vorbit despre decizia sa de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii – și despre conflictul ulterior cu Associated Press; eforturile sale de a pune capăt războaielor din Gaza și Ucraina; candidatura sa pentru Premiul Nobel pentru Pace; dragostea sa pentru sintagma „taxă vamală”; părerea sa despre fostul președinte Joe Biden ca fiind „un dispozitiv automat de semnat documente”; dragostea sa pentru serialul de televiziune din anii 1950 „Victory at War”; și neajunsurile estetice ale navelor Marinei militare americane.

Trump despre Medvedev și „cuvântul cu N”

La un moment dat, Trump și-a amintit momentul când a ordonat poziționarea strategică a două submarine nucleare, luna trecută, ca răspuns la ceea ce el a spus că erau remarci agresive ale lui Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

„A fost într-adevăr o persoană proastă… a menționat cuvântul nuclear”, a spus el, concluzionând mai târziu: „Eu numesc asta cuvântul cu N. Sunt două cuvinte cu N și nu poți folosi niciunul dintre ele.”

La un moment dat, Trump a declarat că unele dintre navele de război ale forțelor armate sunt „urâte”.

„Sunt o persoană foarte estetică. Nu-mi plac unele dintre navele pe care le faceți, din punct de vedere estetic”, a spus el.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași”