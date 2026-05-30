Motivul pentru care carapacea țestoaselor marine din Hawaii sunt gravate cu litere și cifre de către oamenii de știință

Localnicii din Hawaii au găsit țestoase marine cu scrijelituri pe spate. Turiștii nu trebuie să se teamă: nu este opera unor braconieri și nici nu este un act de vandalism, ci este o procedură legală a unor oameni de știință.

600 de oameni de știință din Pacific au intervenit să conserve și să monitorizeze specia. Anual, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică monitorizează migrația broaștelor țestoase de mare verzi.

De ce sunt gravate carapacele țestoaselor marine din Hawaii?

Pe durata sezonului de împerechere, țestoasele înoată 1.200 de mile pentru a găsi un loc sigur unde să-și depună ouăle. De obicei, cuiburile sunt stabilite pe un atol din nord-vestul Insulelor Hawaii, declarat monument național maritim.

Oamenii de știință și voluntari de la protecția mediului intervin pentru a ajuta la recuperarea și conservarea creaturilor din speciile amenințate cu dispariția.

Biologii de la NOAA conduc misiuni de cercetare pe teren și studii pentru a monitoriza populațiile de țestoase anual. Ei marchează carapacea fiecărui exemplar cu mare grijă, folosind o unealtă dremel folosită de tehnicienele de unghii.

Instrumentul utilizat

Sunt inscripționate litere și cifre pentru identificare. Astfel, biologii vor putea să monitorizeze țestoasele pentru a observa habitatele, migrația, distribuția populației și starea de sănătate a țestoaselor.

„Folosind dremel, aplicăm vopsea netoxică pe carapacea țestoaselor pentru a o face vizibilă de la distanță”, a explicat un biolog.

„Gravarea indică locul unde a fost găsită țestoasa. Este un proces nedureros, iar multe țestoase chiar dorm în timpul procesului!”

Localnicii sunt îndemnați să ia parte la studiu

Procedura este efectuată de zeci de ani, cu toate că unii cetățeni șocați raportează la autorități din necunoștință de cauză. NOAA a schimbat procedura și a început să folosească Numărătoarea Honu.

Pe partea dreaptă a carapacei fiecărei țestoase marine este gravată cu un cod cu litere și cifre de vopsea albă pe parte.

Localnicii chiar au fost invitați de NOAA să participe voluntar la studiu. Trebuie doar să caute țestoasele cu carapacele gravate, să păstreze distanța, să facă o fotografie cu acestea când se află pe uscat sau în apă, să marcheze pe fotografie data, ora și locul. Foografiile trebuie să fie încărcate în Sondajul de Observare de Numărătoare Honu.

Din 2017, 600 de persoane au raportat 688 de observații asupra a 253 de broaște țestoase marine.

Sursa Foto: NOAA

Autorul recomandă: O fosilă veche de 380 de milioane de ani dezvăluie cum au apărut primele forme de viață de pe uscat