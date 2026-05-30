Prima pagină » Știri externe » Motivul pentru care carapacea țestoaselor marine din Hawaii sunt gravate cu litere și cifre de către oamenii de știință

Motivul pentru care carapacea țestoaselor marine din Hawaii sunt gravate cu litere și cifre de către oamenii de știință

Motivul pentru care carapacea țestoaselor marine din Hawaii sunt gravate cu litere și cifre de către oamenii de știință
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Localnicii din Hawaii au găsit țestoase marine cu scrijelituri pe spate. Turiștii nu trebuie să se teamă: nu este opera unor braconieri și nici nu este un act de vandalism, ci este o procedură legală a unor oameni de știință. 

600 de oameni de știință din Pacific au intervenit să conserve și să monitorizeze specia. Anual, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică monitorizează migrația broaștelor țestoase de mare verzi.

De ce sunt gravate carapacele țestoaselor marine din Hawaii?

Pe durata sezonului de împerechere, țestoasele înoată 1.200 de mile pentru a găsi un loc sigur unde să-și depună ouăle. De obicei, cuiburile sunt stabilite pe un atol din nord-vestul Insulelor Hawaii, declarat monument național maritim.

Oamenii de știință și voluntari de la protecția mediului intervin pentru a ajuta la recuperarea și conservarea creaturilor din speciile amenințate cu dispariția.

Biologii de la NOAA conduc misiuni de cercetare pe teren și studii pentru a monitoriza populațiile de țestoase anual. Ei marchează carapacea fiecărui exemplar cu mare grijă, folosind o unealtă  dremel folosită de tehnicienele de unghii.

Instrumentul utilizat

Sunt inscripționate litere și cifre pentru identificare. Astfel, biologii vor putea să monitorizeze țestoasele pentru a observa habitatele, migrația, distribuția populației și starea de sănătate a țestoaselor.

„Folosind dremel, aplicăm vopsea netoxică pe carapacea țestoaselor pentru a o face vizibilă de la distanță”, a explicat un biolog.

„Gravarea indică locul unde a fost găsită țestoasa. Este un proces nedureros, iar multe țestoase chiar dorm în timpul procesului!”

Localnicii sunt îndemnați să ia parte la studiu

Procedura este efectuată de zeci de ani, cu toate că unii cetățeni șocați raportează la autorități din necunoștință de cauză. NOAA a schimbat procedura și a început să folosească Numărătoarea Honu.

Pe partea dreaptă a carapacei fiecărei țestoase marine este gravată cu un cod cu litere și cifre de vopsea albă pe parte.

Localnicii chiar au fost invitați de NOAA să participe voluntar la studiu. Trebuie doar să caute țestoasele cu carapacele gravate, să păstreze distanța, să facă o fotografie cu acestea când se află pe uscat sau în apă, să marcheze pe fotografie data, ora și locul. Foografiile trebuie să fie încărcate în Sondajul de Observare de Numărătoare Honu.

Din 2017, 600 de persoane au raportat 688 de observații asupra a 253 de broaște țestoase marine.

Sursa Foto: NOAA

Autorul recomandă: O fosilă veche de 380 de milioane de ani dezvăluie cum au apărut primele forme de viață de pe uscat

Recomandarea video

Citește și

VACANȚĂ Bulgaria se pregătește pentru prima vară în euro: Cât îi costă pe români prima vacanță fără leva pe litoralul bulgăresc
17:21
Bulgaria se pregătește pentru prima vară în euro: Cât îi costă pe români prima vacanță fără leva pe litoralul bulgăresc
CONTROVERSĂ Crește presiunea asupra lui Merz. Zvonurile privind înlocuirea cancelarului german se intensifică. Ce nume apare tot mai des în mass-media germană
15:51
Crește presiunea asupra lui Merz. Zvonurile privind înlocuirea cancelarului german se intensifică. Ce nume apare tot mai des în mass-media germană
FLASH NEWS Italia plănuiește să rescrie manualele de fizică. De ce vrea Guvernul Giorgiei Meloni să schimbe denumirea oficială a „voltului” în „volta”
14:56
Italia plănuiește să rescrie manualele de fizică. De ce vrea Guvernul Giorgiei Meloni să schimbe denumirea oficială a „voltului” în „volta”
FLASH NEWS Prima țară NATO și UE care trimite trupe militare în România, după incidentul cu drona de la Galați. Cât timp va dura misiunea
14:24
Prima țară NATO și UE care trimite trupe militare în România, după incidentul cu drona de la Galați. Cât timp va dura misiunea
ANALIZĂ Institutul pentru Studiul Războiului publică o analiză după intrarea dronei rusești în România. De ce se folosește Putin de astfel de incidente. Explicațiile specialiștilor
13:40
Institutul pentru Studiul Războiului publică o analiză după intrarea dronei rusești în România. De ce se folosește Putin de astfel de incidente. Explicațiile specialiștilor
NEWS ALERT Zborurile pe aeroportul din München au fost suspendate o oră din cauza unei drone. Ce anunță autoritățile germane
12:23
Zborurile pe aeroportul din München au fost suspendate o oră din cauza unei drone. Ce anunță autoritățile germane
Mediafax
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Digi24
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Prosport.ro
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Cancan.ro
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Otrăvirea câinilor ca formă de conflict între vecini. Ce spun psihologii despre acest tip de violență

Cele mai noi

Trimite acest link pe