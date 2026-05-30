Cozi kilometrice la intrarea în stațiunea Mamaia, în minivacanța de Rusalii. Plaja e pustie din cauza ploii

Bianca DogaruRuxandra Radulescu
Litoralul românesc reprezintă una dintre cele mai râvnite destinații în minivacanța de Rusalii 2026, iar printre stațiunile preferate ale turiștilor se număra, desigur Mamaia. Gândul a surprins cozi kilometrice de mașini la intrarea în stațiune, sâmbătă dimineață. Se pare, însă, că vremea nu ține cu turiștii, căci ploaia și vrmea rece i-a alungat de pe plajă.

Stațiunea Mamaia, considerată de mulți capitala distracției de pe litoralul românesc, rămâne una dintre destinațiile de bază în weekendul prelungit de Rusalii, în perioada 30 mai-1 iunie.

Reporterii Gândul i-au surprins pe turiștii care au început să sosească, încă de la orele dimineții. Oamenii au fost nevoiți să se înarmeze cu multă răbdare deoarece la intrarea în stațiunea Mamaia se circula bară la bară. Se pare că circulația rutieră a fost îngreunată și din cauza unui maraton de ciclism, care se desfășoară în acest weekend pe străzile Constanței.

Din păcate vremea s-a arătat neprietenoasă cu pasionații de mare, având în vedere că vremea e destul de rece pentru această perioadă, iar ploaia nu a întârziat să apară.

Vremea mohorâtă a făcut ca plajele să fie pustii, deși, administratorii au amenajat deja șezlongurile cu umbrele la malul mării, în speranța că vor atrage clienții.

Sâmbătă, în Constanța, temperatura maximă va ajunge la 17 grade, însă cerul va fi, în mare parte, înnorat, cu precipitații sporadice.

Temperatura apei mării este de aproximativ 18 grade, însă din cauză că soarele nu și-a făcut apariția, niciun turist nu s-a încumetat să se aventureze la o rundă de înot.

Aproximativ 50.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în minivacanța de Rusalii, potrivit reprezentanților din industria ospitalității. Cele mai căutate destinații sunt Mamaia, Eforie și Vama Veche, stațiuni care atrag cei mai mulți vizitatori la începutul sezonului estival.

Minivacanța vine într-un context favorabil pentru operatorii de pe litoral, mai ales că o parte dintre turiști vor rămâne la mare cel puțin trei zile.

Rusaliile din acest an se suprapun cu Ziua Copilului, iar perioada 30 mai – 1 iunie 2026 aduce un weekend prelungit, cu cerere orientată către toate zonele țării.

Pentru hotelieri, weekendul de Rusalii reprezintă unul dintre primele teste importante ale sezonului estival, după minivacanța de 1 Mai.

