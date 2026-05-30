Marco Rubio a refuzat să comenteze incidentul cu dronă din România. Cum a reacționat secretarul de stat la întrebarea jurnaliștilor din Washington DC

Secretarul de stat american Marco Rubio a refuzat să comenteze controversatul incident cu dronă din România, în timpul întâlnirii pe care a avut-o la Washington DC cu viceprim-ministrul pakistanez Ishaq Dar.

Sursă video: X/@LeoFeldmanNEWS

Întrebat despre un presupus atac cu drone rusești în Europa, Rubio a răspuns pur și simplu: „Mulțumesc, băieți”, înainte de a pleca.

Incidentul de vineri din orașul Galați a fost condamnat de statele membre ale NATO și ale UE. Ucraina a declarat că acest incident demonstrează încă o dată că Rusia reprezintă „o amenințare reală” pentru Europa.

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că drona a fost probabil lovită de apărarea antiaeriană ucraineană deasupra teritoriului Kievului, ceea ce i-a modificat traiectoria. Președintele rus Vladimir Putin a pus ulterior la îndoială faptul că drona ar fi fost de origine rusă.

„Nimeni nu poate spune de ce origine este o anumită aeronavă până când nu se efectuează o examinare a acestei aeronave. La urma urmei, știm că dronele ucrainene au zburat în Finlanda… Dronele ucrainene au zburat în Polonia, iar dronele ucrainene au zburat undeva în țările baltice. Reacția inițială a fost exact aceeași ca acum în România. Vin rușii, vin rușii, trag rușii. Apoi, după scurt timp, s-a dovedit că nu aveau nimic în comun cu aeronavele rusești.“ „Acest lucru nu are nicio legătură cu dispozitivele. Acestea sunt drone de origine ucraineană. Au deviat de la curs, nu sub influența unor atacuri cibernetice sau din alt motiv, ci din cauza unor date tehnice imperfecte, au zburat acolo și s-au prăbușit acolo. În acest caz, cred că, cel mai probabil, vorbim exact despre această situație, dar dacă ne vor oferi niște date obiective, așa cum am oferit odată reprezentanților administrației americane informații și rămășițele dronelor care au încercat să lovească una dintre reședințele președintelui Federației Ruse, pur și simplu le-am predat acolo pentru examinare. Să ni le predea, vom efectua o anchetă obiectivă și abia atunci vom oferi o evaluare a ceea ce s-a întâmplat.”, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, vineri, din Kazahstan, unde a efectuat o vizită de trei zile.

Seara trecută, purătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE), Martin O’Donnell, a declarat că drona căzută în noaptea de joi spre vineri peste un bloc de locuințe din Galați, în timpul unui atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei, este de origine rusească.

În cei patru ani de război cu Ucraina, drone lansate de Rusia au pătruns de mai multe ori pe teritoriul României, dar este pentru prima dată când români au fost răniți.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Kaja Kallas: „UE condamnă ferm incidentul grav din Galați, unde o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste o clădire rezidențială”

Nicușor Dan povestește traiectoria dronei care a lovit blocul din Galați, cum a fost lovită deasupra Ucrainei și cum i s-a schimbat direcția spre România