Numele ATACATORULUI de la Manchester a fost făcut public. Bărbatul este de origine siriană

Numele bărbatului care a comis joi un atac la o sinagogă din orașul britanic Manchester, soldat cu doi morți și alți trei răniți, a fost făcut public de Poliție.

Atacatorul a fost numit de autorități ca fiind Jihad Al-Shamie, un britanic de origine siriană în vârstă de 35 de ani. Acesta a condus o mașină către sinagoga Congregației Evreiești Heaton Park înainte de a ataca trecătorii cu un cuțit. El a fost împușcat mortal de polițiști la fața locului, informează BBC.

Poliția din Greater Manchester a mai transmis că alte trei persoane au fost arestate în cadrul anchetei și a declarat atacul drept un „incident terorist”.

Keir Starmer a condamnat atacul de la Manchester

Prim-ministrul Sir Keir Starmer a condamnat atacul, care a avut loc de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Starmer a declarat că „efective polițienești suplimentare” vor fi desfășurate în sinagogile din întreaga țară, în timp ce primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că activitatea polițiștilor în și în jurul sinagogilor din capitală va fi, de asemenea, „intensificată”.

Rabinul-șef, Sir Ephraim Mirvis, a declarat că atacul din Crumpsall a fost „rezultatul tragic” al unui „val neobosit de ură împotriva evreilor pe străzile, campusurile, rețelele de socializare și în alte părți”.

„Aceasta este ziua pe care speram să nu o vedem niciodată, dar care, în adâncul sufletului, știam că va veni”, a adăugat el.

Printre cei trei bărbați răniți se numără unul care a fost înjunghiat, un al doilea care a fost lovit de vehicul și un al treilea care a ajuns ulterior la spital cu o rană „care ar fi fost produsă în timp ce ofițerii l-au oprit pe atacator”, transmite Poliția.

Autoritățile din Manchester au declarat că doi bărbați de 30 de ani și o femeie de 60 de ani au fost arestați sub suspiciunea de comitere, pregătire și instigare la acte de terorism.

Un purtător de cuvânt al forțelor de ordine a adăugat că un dispozitiv suspect purtat de atacator în timpul incidentului a fost evaluat și s-a constatat că nu este un explozibil viabil.

El a adăugat că nu au fost făcute sesizări legate de Al-Shamie către Prevent, programul guvernamental anti-radicalizare. Din primele informații, se pare că Al-Shamie a sosit în Marea Britanie în copilărie și i s-a acordat cetățenia britanică în 2006, când încă era minor.

