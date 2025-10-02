Cel puțin patru persoane au fost rănite în urma unui atac produs la o sinagogă din orașul britanic Manchester, informează BBC.

UPDATE: Două persoane au murit în urma atacului

Două dintre victimele atacului și-au pierdut viața, scrie presa britanică. Din primele informații, se pare că și atacatorul, care a fost împușcat la fața locului, ar fi murit, transmite BBC.

Știrea inițială:

Principalul suspect în acest caz a fost împușcat, au informat autoritățile. Din primele date, se pare că atacatorul ar fi murit.

Incidentul din Manchester are loc în ziua de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul religios evreiesc.

Mulți credincioși evrei frecventează sinagogile și postesc în această zi. Serviciul de ambulanță din nord-vest a confirmat că a fost declarat un incident major în Crumpsall, Manchester..

Poliția din Manchester a declarat că ofițeri au fost chemați la locul incidentului produs la o sinagogă a congregației ebraice Heaton Park din cartierul Crumpsall, nordul orașului Manchester, după ce un martor a declarat că a văzut o mașină care a intrat în mulțime, iar un bărbat a fost înjunghiat.

„Paramedicii au sosit la fața locului… și oferă îngrijiri medicale persoanelor din public, în prezent patru persoane cu răni cauzate atât de vehicul, cât și răni provocate prin înjunghiere”, a transmis Poliția.

Andy Burnham, primarul orașului Manchester, a declarat că este vorba despre un incident grav.

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: X/The Informant