AI folosit în magazine pentru a depista hoții. În ce oraș s-a implementat această tehnologie 

Tot mai multe magazine din Franța au implementat sisteme de inteligență artificială pentru a preveni furturile, în condițiile în care sunt multe pierderi, dar și o presiuni economice.

Orașul în care proprietarii de magazine folosesc AI pentru depistarea hoților

Comercianții susțin că aceste sisteme le-au redus semnificativ pierderile, iar experții avertizează că implementarea pe scară largă se află într-o zonă judiciară neclară.

Software-ul de inteligență artificială instalat analizează mișcările clienților, identificând acțiuni precum ascunderea unui produs într-un geantă sau manipularea repetată a articolelor fără a le scană ulterior la casă. La detectarea unui comportament anormal, sistemul trimite personalului un scurt clip video pentru verificare, precizează Observator News.

„Primim o alertă, care poate indica un gest ambiguu sau clar suspect. Cel mai frecvent, este vorba despre ascunderea produselor”, a explicat Nelson Lopes, managerul unui supermarket din Montreuil, lângă Paris.

Comercianții cred că această tehnologie are un impact financiar pozitiv

Un proprietar de supermarket a declarat că pierderile s-au înjumătățit după implementare. Iar asta după ce în anul anterior a înregistrat pierderi de aproape 60.000 de euro. Un farmacist din Paris a menționat că plătește aproximativ 200 de euro lunar pentru serviciu. A economisit în schimb aproximativ 4.000 de euro anual, sumă care ar fi acoperit costul unui agent de pază.

În prezent, Franța nu dispune de o legislație specifică care să autorizeze în mod explicit supravegherea comportamentală prin IA în spațiile comerciale. De asemenea, magazinele nu au obligația legală de a anunța clienții cu privire la utilizarea acestor tehnologii.

Autoritatea franceză pentru protecția datelor, CNIL, a subliniat că aceste sisteme procesează date personale la scară largă. Iar utilizarea lor comercială necesită un cadru legal clar. Unul dintre principalii furnizori ai tehnologiei susține că a echipat între 2.000 și 3.000 de magazine în Franța.

