Clipe de groază – avalanșa care a deraiat un tren în Elveția, surprinsă chiar de călătorii din tren în momentul impactului. Imagini terifiante

Autoritățile elvețiene sunt în alertă după ce o avalanșă a lovit un tren de pasageri în Alpii elvețieni, în apropiere de Goppenstein, provocând deraierea acestuia și rănirea a cinci persoane.

O avalanșă puternică a lovit în plin un tren de călători care circula prin Alpii elvețieni, în apropierea localității Goppenstein, provocând deraierea garniturii și rănirea a cinci pasageri, scrie The Economic times.com

Serviciile de urgență au intervenit rapid la fața locului, acordând îngrijiri medicale persoanelor rănite. Din primele informații, niciuna dintre victime nu se află în stare gravă. Circulația feroviară în zonă a fost temporar suspendată pentru evaluarea pagubelor și asigurarea siguranței infrastructurii.

Evenimentul vine pe fondul unei situații extrem de periculoase în Alpii occidentali, unde o mare parte a regiunii se află sub avertizare de risc maxim de avalanșă, categoria 5, potrivit sistemului european de monitorizare.

Acest nivel de alertă indică probabilitatea producerii unor avalanșe naturale de mari dimensiuni, capabile să afecteze drumuri, căi ferate și așezări.

Bilanț tragic după valul de avalanșe din Europa

În ultimele zile, avalanșele au făcut victime și în alte zone alpine. Vineri, trei schiori, dintre care doi cetățeni britanici, au murit într-o avalanșă în Val d’Isère, în sud-estul Franței.

Un alt schior francez, care schia singur, și-a pierdut viața. Procurorul Benoît Bachelet a declarat că instructorul de schi al grupului a scăpat nevătămat și a ieșit negativ la testele de sânge și de droguri. Un alt schior britanic a suferit răni ușoare.

Duminică, alte două persoane au murit într-o avalanșă pe versantul italian al Mont Blanc, în zona Couloir Vesses, lângă Courmayeur. Serviciul italian de salvare alpină a raportat că, în săptămâna încheiată pe 8 februarie, 13 schiori, alpiniști și drumeți și-au pierdut viața, dintre care 10 în avalanșe cauzate de instabilitatea stratului de zăpadă.

Furtunile recente au adus între 60 cm și 100 cm de zăpadă în anumite zone ale Alpilor, iar ninsorile continuă. Salvatorii avertizează că vânturile puternice și zăpada proaspătă au creat straturi instabile peste un strat de zăpadă deja fragil.

Federico Catania, purtătorul de cuvânt al Corpului de Salvare Alpin din Italia, a explicat pericolul extrem al situației: „În astfel de condiții, trecerea unui singur schior sau supraîncărcarea naturală din cauza greutății zăpezii poate fi suficientă pentru a declanșa o avalanșă”.

