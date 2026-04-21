Pakistanul îndeamnă Iranul să vină la negocierile de la Islamabad și roagă SUA să prelungească armistițiul

Ministerul de Externe din Pakistan a îndemnat Iranul la continuarea negocierilor. De asemenea, a solicitat Statelor Unite să prelungească armistițiul.

Natalie A.Baker, oficial SUA, l-a sunat pe videpremierul și senatorul ministerului de Externe Mohammad Ishaq Dar. Cei doi oficiali au discutat despre evoluția reigunii Orientului Mijlociu.

Pakistanul a continuat să susțină încetarea conflictului prin dialog și căi diplomatice pentru a combate provocările și a se consolida pacea regională.

El a cerut o cooperare mai strânsă între SUA și Iran. A rugat ambele părți să ia în considerare prelungirea armistițiului.

Parlamentarul iranian Ahmad Naderi a declarat că nicio echipă iraniană de negocieri nu a călătorit în Pakistan pentru a relua discuțiile cu SUA, iar Teheranul a declarat că „nu va negocia până când nu se va rezolva problema blocadei navale”.