Vladimir Putin așteaptă telefonul lui Zelenski. Kremlinul susține că președintele rus îl așteaptă pe omologul său ucrainean la discuții la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin nu a refuzat niciodată să discute cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski și i-ar răspunde la telefon dacă acesta l-ar contacta, a transmis consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, conform agenției TASS. Mai mult, Kremlinul precizează că liderul de la Kiev este binevenit în Rusia pentru o eventuală rundă de negocieri directe.

„Cred că ar răspunde, desigur. Putin nu a refuzat niciodată să discute”, a declarat Ușakov.

Consilierul Kremlinului a subliniat că, dacă liderul ucrainean dorește să discute personal cu președintele rus despre încetarea războiului, acesta poate face o deplasare la Moscova.

„El (Volodimir Zelenski – n.r.) transmite semnale prin diverse surse. Dacă dorește cu adevărat să negocieze, este liber să vină la Moscova”, a susținut Iuri Ușakov.

Kievul consideră esențială o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin

Declarațiile oficialului rus vin în contextul în care ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a afirmat recent că Volodimir Zelenski este pregătit pentru negocieri directe cu Vladimir Putin. Potrivit publicației Kyiv Post, liderul ucrainean dorește să abordeze la cel mai înalt nivel cele mai sensibile și dificile probleme ale conflictului, vizând în primul rând integritatea teritorială.

Șeful diplomației de la Kiev a subliniat că o întâlnire față în față între cei doi șefi de stat este privită drept o condiție prealabilă decisivă pentru depășirea impasului diplomatic și realizarea unor progrese substanțiale în direcția încheierii războiului.

„Ne dorim această întâlnire și suntem pregătiți pentru ea. Probabil că doar o întâlnire între Zelenski și Putin poate da un nou sens negocierilor. Zelenski este pregătit să discute cele mai complexe și delicate chestiuni”, a declarat Andrii Sîbiha.

Acesta a mai explicat că, deși delegațiile tehnice pot gestiona aspecte punctuale, cum ar fi măsurile de consolidare a încrederii, schimburile de prizonieri și protejarea civililor, deciziile politice fundamentale, care privesc suveranitatea națională și frontierele,necesită implicarea directă a șefilor de stat.