29 ian. 2026, 19:38, Știri externe
Șapte țări introduc controale medicale în aeroporturi pentru prima dată de la pandemie, de teama virusului Nipah

De teama virusului Nipah, patru țări asiatice reintroduc controale medicale în aeroporturi pentru prima oară de la pandemia de coronavirus din 2020. 

După ce India a raportat cazuri de contaminare cu virusul Nipah, autoritățile sanitare din șapte țări asiatice au emis grad de alertă sporită.

Metode de transmitere

Thailanda, Singapore, Pakistan, Indonezia, Vietnam, Hong Kong și Malaysia au reintrodus aparatele de scanarea temperaturii și fișe cu declarații de sănătate, monitorizându-i pe călători. Autoritățile din  India, țara care riscă să devină focar de epidemie, au comunicat că nu plănuiește să introducă aparaturi de scanarea temperaturilor în aeroporturi, informează Reuters.

Boala provocată de virusul transmis de la animale (precum lilieci sau porci)  la oameni este letală. Se poate transmite și prin consumul de fructe contaminate de fluidele liliecilor infectați (sânge, urină sau salivă), ulei de palmier și carne de porc.  Nu există la această oră un vaccin sau un tratament.

De asemenea, se transmite și prin contact direct între oameni.

Simptome

Primele simptome de febră, dureri de cap, greață, vărsături și dificultăți de respirație apar de la 4 la 14 zile de la incubație. Infecția poate evolua către pneumonie sau encefalită, convulsii și comă.

Organizația Mondială a Sănătății a clasificat virusul Nipah drept agent patogen cu „prioritate ridicată”, având o rată de mortalitate care variază între 40% și 75%.

