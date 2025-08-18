Prima pagină » Știri externe » Președintele sud-coreean cere implementarea parțială a ACORDURILOR existente cu Phenianul/ „Sunt cruciale pentru a proteja interesele naționale”

Președintele sud-coreean cere implementarea parțială a ACORDURILOR existente cu Phenianul/ „Sunt cruciale pentru a proteja interesele naționale”

18 aug. 2025, 15:38, Știri externe
Președintele sud-coreean cere implementarea parțială a ACORDURILOR existente cu Phenianul/ „Sunt cruciale pentru a proteja interesele naționale”

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a ordonat, luni, cabinetului său să pregătească o implementare parțială a acordurilor existente cu Coreea de Nord.

Seulul intenționează să restabilească un acord din 2018, care a eșuat, pentru a suspenda anumite activități militare de-a lungul frontierei cu Phenianul.

„Relațiile dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord sunt cruciale pentru a proteja interesele naționale ale Coreei de Sud și a extinde spațiul de operare diplomatică în fața unor condiții externe, care se schimbă rapid”; a declarat Lee.

„Ministere relevante, vă rugăm să pregătiți implementarea etapizată a acordurilor intercoreene existente, începând oricând este posibil”, a declarat Lee.

De la preluarea mandatului în iunie, Guvernul lui Lee a încercat să îmbunătățească relațiile dintre Seul și Phenian, conform agenției de presă Reuters.

Armata sud-coreeană a anunțat, la începutul lunii august, că a început să îndepărteze difuzoarele de la granița cu Coreea de Nord, încercând să reducă tensiunile cu Phenianul.

Seulul încearcă să ajungă la un acord cu Phenianul

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat că îndepărtarea fizică a difuzoarelor la graniță este o altă „măsură practică” menită să reducă tensiunile dintre Seul și Phenian, dar că acest demers nu afectează pregătirea militară a Sudului.

Totuși, sora președintelui Kim Jong-Un a declarat că Phenianul nu are niciun interes de a adopta politica de reconciliere a Coreei de Sud.

„În cazul în care Coreea de Sud se așteaptă să inverseze toate consecințele acțiunilor sale cu câteva cuvinte sentimentale, nu poate exista o greșeală mai mare de calcul decât aceasta”, a subliniat sora lui Kim Jong-Un.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Seulul a început îndepărtarea difuzoarelor de la granița cu Coreea de Nord/ Lee Jae-Myung depune eforturi pentru a îmbunătăți RELAȚIILE cu Phenianul

Guvernul din Coreea de Sud încearcă să oprească PROPAGANDA împotriva Coreei de Nord / Președintele dorește să îmbunătățească relațiile cu Phenianul

Citește și

EXTERNE Budapesta acuză Kievul: Un atac asupra unei stații de transformare ar fi dus la întreruperea fluxului de PETROL din Rusia spre Ungaria și Slovacia
16:02
Budapesta acuză Kievul: Un atac asupra unei stații de transformare ar fi dus la întreruperea fluxului de PETROL din Rusia spre Ungaria și Slovacia
EXTERNE Zelenski ar putea să vină îmbrăcat la COSTUM la cea de-a doua întâlnire cu Trump de la Casa Albă
15:57
Zelenski ar putea să vină îmbrăcat la COSTUM la cea de-a doua întâlnire cu Trump de la Casa Albă
VIDEO Opoziția din Franța denunță abordarea „SLABĂ” a UE în negocierile privind Ucraina /Apare o „dependență de schimbarea strategică” a SUA
15:13
Opoziția din Franța denunță abordarea „SLABĂ” a UE în negocierile privind Ucraina /Apare o „dependență de schimbarea strategică” a SUA
EXTERNE Iranul va continua NEGOCIERILE cu AIEA/ „Nivelul relațiilor noastre s-a schimbat după evenimentele care au avut loc”
14:01
Iranul va continua NEGOCIERILE cu AIEA/ „Nivelul relațiilor noastre s-a schimbat după evenimentele care au avut loc”
EXTERNE China denunță declarațiile lui TRUMP privind tensiunile dintre Beijing și Taipei/ „Problema Taiwanului este o afacere internă”
13:18
China denunță declarațiile lui TRUMP privind tensiunile dintre Beijing și Taipei/ „Problema Taiwanului este o afacere internă”
VIDEO Momentul în care motorul unui avion Boeing ia FOC în timpul zborului: „Eram convinsă că s-a terminat”. Aeronava a aterizat de urgență
12:59
Momentul în care motorul unui avion Boeing ia FOC în timpul zborului: „Eram convinsă că s-a terminat”. Aeronava a aterizat de urgență
Mediafax
Povestea vilei care i-a fost repartizată lui Traian Băsescu. Casa este 'bântuită' de umbrele trecutului
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Patru români au murit pe litoralul românesc, în minivacanța de Sfânta Maria. Cum s-au întâmplat tragediile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
S-a stins un mare actor. Toată lumea e în doliu: A fost un om de un talent remarcabil
Evz.ro
Ungaria sub șoc. Viktor Orban, lovit direct de război
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Scandalul care a pus capăt celei mai lungi guvernări din istoria României
ULTIMA ORĂ Sistemul de educație, bulversat de noile schimbări. Ce se va întâmpla cu profesorii cu norme incomplete și cei afectați de restrângeri de posturi
16:38
Sistemul de educație, bulversat de noile schimbări. Ce se va întâmpla cu profesorii cu norme incomplete și cei afectați de restrângeri de posturi
POLITICĂ Ședință de coaliție cu sau fără PSD? Reuniunea liderilor, la 17.00
16:26
Ședință de coaliție cu sau fără PSD? Reuniunea liderilor, la 17.00
IMOBILIARE Cine sunt nativii favorizați pe plan financiar, până la sfârșitul lunii august. Sunt vizate trei ZODII
16:25
Cine sunt nativii favorizați pe plan financiar, până la sfârșitul lunii august. Sunt vizate trei ZODII
IMOBILIARE Cele mai scumpe cartiere din București, unde chiria poate depăși salariul unui programator senior din IT
16:20
Cele mai scumpe cartiere din București, unde chiria poate depăși salariul unui programator senior din IT
VIDEO Ion Cristoiu explică planul secret gândit de Nicușor Dan: „Pregătește terenul pentru un partid conservator”
16:04
Ion Cristoiu explică planul secret gândit de Nicușor Dan: „Pregătește terenul pentru un partid conservator”
POLITICĂ Ministrul Economiei îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Întârzierea ședințelor de COALIȚIE reflectă priorități politice, nu ale cetățenilor
16:04
Ministrul Economiei îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Întârzierea ședințelor de COALIȚIE reflectă priorități politice, nu ale cetățenilor