Președintele sud-coreean cere implementarea parțială a ACORDURILOR existente cu Phenianul/ „Sunt cruciale pentru a proteja interesele naționale”

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a ordonat, luni, cabinetului său să pregătească o implementare parțială a acordurilor existente cu Coreea de Nord.
Seulul intenționează să restabilească un acord din 2018, care a eșuat, pentru a suspenda anumite activități militare de-a lungul frontierei cu Phenianul.
„Relațiile dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord sunt cruciale pentru a proteja interesele naționale ale Coreei de Sud și a extinde spațiul de operare diplomatică în fața unor condiții externe, care se schimbă rapid”; a declarat Lee.
„Ministere relevante, vă rugăm să pregătiți implementarea etapizată a acordurilor intercoreene existente, începând oricând este posibil”, a declarat Lee.
De la preluarea mandatului în iunie, Guvernul lui Lee a încercat să îmbunătățească relațiile dintre Seul și Phenian, conform agenției de presă Reuters.
Armata sud-coreeană a anunțat, la începutul lunii august, că a început să îndepărteze difuzoarele de la granița cu Coreea de Nord, încercând să reducă tensiunile cu Phenianul.
Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat că îndepărtarea fizică a difuzoarelor la graniță este o altă „măsură practică” menită să reducă tensiunile dintre Seul și Phenian, dar că acest demers nu afectează pregătirea militară a Sudului.
Totuși, sora președintelui Kim Jong-Un a declarat că Phenianul nu are niciun interes de a adopta politica de reconciliere a Coreei de Sud.
„În cazul în care Coreea de Sud se așteaptă să inverseze toate consecințele acțiunilor sale cu câteva cuvinte sentimentale, nu poate exista o greșeală mai mare de calcul decât aceasta”, a subliniat sora lui Kim Jong-Un.
Foto: Profimedia
