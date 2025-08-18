Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a ordonat, luni, cabinetului său să pregătească o implementare parțială a acordurilor existente cu Coreea de Nord.

Seulul intenționează să restabilească un acord din 2018, care a eșuat, pentru a suspenda anumite activități militare de-a lungul frontierei cu Phenianul.

„Relațiile dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord sunt cruciale pentru a proteja interesele naționale ale Coreei de Sud și a extinde spațiul de operare diplomatică în fața unor condiții externe, care se schimbă rapid”; a declarat Lee. „Ministere relevante, vă rugăm să pregătiți implementarea etapizată a acordurilor intercoreene existente, începând oricând este posibil”, a declarat Lee.

De la preluarea mandatului în iunie, Guvernul lui Lee a încercat să îmbunătățească relațiile dintre Seul și Phenian, conform agenției de presă Reuters.

Armata sud-coreeană a anunțat, la începutul lunii august, că a început să îndepărteze difuzoarele de la granița cu Coreea de Nord, încercând să reducă tensiunile cu Phenianul.

Seulul încearcă să ajungă la un acord cu Phenianul

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat că îndepărtarea fizică a difuzoarelor la graniță este o altă „măsură practică” menită să reducă tensiunile dintre Seul și Phenian, dar că acest demers nu afectează pregătirea militară a Sudului.

Totuși, sora președintelui Kim Jong-Un a declarat că Phenianul nu are niciun interes de a adopta politica de reconciliere a Coreei de Sud.

„În cazul în care Coreea de Sud se așteaptă să inverseze toate consecințele acțiunilor sale cu câteva cuvinte sentimentale, nu poate exista o greșeală mai mare de calcul decât aceasta”, a subliniat sora lui Kim Jong-Un.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Seulul a început îndepărtarea difuzoarelor de la granița cu Coreea de Nord/ Lee Jae-Myung depune eforturi pentru a îmbunătăți RELAȚIILE cu Phenianul

Guvernul din Coreea de Sud încearcă să oprească PROPAGANDA împotriva Coreei de Nord / Președintele dorește să îmbunătățească relațiile cu Phenianul