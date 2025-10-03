Putin acuză Occidentul că MANIPULEAZĂ procesele electorale /„Așa cum s-a întâmplat în România”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat forțele politice occidentale că se mențin la putere prin ”farse”, manipulând voința populațiilor în procesul electoral, ”așa cum s-a întâmplat în România”.

”Forțele politice care dețin puterea nu vor să o cedeze, încearcă să inducă în eroare în mod direct propriii cetățeni, escaladează situația la nivel internațional, recurg la tot felul de farse în interiorul țărilor, depășind limitele legii. Cu toate acestea, transformarea la infinit a procedurilor democratice și electorale în farse nu va funcționa, nici manipularea voinței populațiilor. Așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu voi intra în detalii. Se întâmplă în multe țări”, a acuzat Vladimir Putin în discursul rostit la Forumul Valdai. ”În unele țări, autoritățile încearcă să interzică adversarii politici care au mai multă legitimitate și se bucură de o mai mare credibilitate în rândul cetățenilor”, a subliniat liderul de la Kremlin.

Și Administrația Trump a criticat anularea scrutinului prezidențial din România

Vicepreședintele SUA, James David Vance, a criticat în mai multe rânduri situația politică din Europa și anularea scrutinului prezidențial în România, afirmând că forța alianței transatlantice depinde de respectarea valorilor democratice. Oficialul american s-a declarat nemulțumit în special de situațiile din Germania și România.

”Nu poți avea valori comune dacă trimiți oameni la închisoare pentru că au spus că trebuie să ne închidem frontierele, nu poți avea valori comune dacă anulezi alegeri pentru că nu îți place rezultatul, iar acest lucru s-a întâmplat în România. Nu poți avea valori comune dacă te temi atât de mult de propriii cetățeni, pe care îi reduci la tăcere. Să avem valori comune! Să apărăm democrația! Să avem libertate de exprimare, nu doar în Statele Unite, ci în întreaga lume occidentală! Aceasta este calea spre alianțe puternice în Europa”, a afirmat JD Vance în februarie.

Vicepreședintele Statelor Unite a apreciat că scrutinul prezidențial din România a fost anulat pe baza unor motive nejustificate.

”Am ajuns într-un punct în care situația a devenit atât de rea încât, în decembrie, România a anulat rezultatele scrutinului prezidențial pe baza suspiciunilor nefondate al unei agenții de informații și a presiunilor enorme exercitate de vecinii de pe continent. Din ce am înțeles, argumentul a fost că dezinformarea rusă a infectat alegerile din România. Dar aș vrea ca prietenii noștri europeni să aibă o perspectivă. Puteți crede că este greșit ca Rusia să cumpere reclame pentru influențarea alegerilor, noi categoric credem asta. Puteți să condamnați acest lucru pe scena mondială. Dar dacă democrația dvs. poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari de publicitate digitală a unei țări străine, atunci înseamnă că nu a fost de la început prea solidă”, a subliniat Vance.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PUTIN ia în considerare toate scenariile în contextul tensiunilor mondiale/ „Evenimentele recente arată că trebuie să fim pregătiți pentru orice”

ANALIZĂ Experți BCE: Mai multă INCERTITUDINE, mai puține credite /Cum afectează politicile Administrației Trump finanțarea companiilor din Europa