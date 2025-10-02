PUTIN ia în considerare toate scenariile în contextul tensiunilor mondiale/ „Evenimentele recente arată că trebuie să fim pregătiți pentru orice”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că se pregătește pentru orice scenariu, în contextul mediului global actual marcat de schimbări rapide și dramatice.

Putin a subliniat că responsabilitatea individuală este deosebit de importantă, menționând că „miza în situația actuală este extrem de mare”.

„Am subliniat în repetate rânduri că trăim într-o perioadă în care totul se schimbă foarte rapid, iar aceste schimbări sunt adesea dramatice. Desigur, niciunul dintre noi nu prezice pe deplin viitorul, dar acest lucru nu ne scutește de responsabilitatea de a fi pregătiți pentru orice s-ar putea întâmpla”, a declarat Putin.

Tensiunile dintre Occident și Rusia s-au accentuat în urma incursiunilor aeriene ruse cu drone pe teritoriile Poloniei, României, Estoniei și Danemarcei.

Putin avertizează că miza este „extrem de mare”

Vladimir Putin a insistat că va lua în considerare orice scenariu, avertizând că miza „este extrem de mare”.

„Atât practica, cât și evenimentele recente arată că trebuie să fim pregătiți pentru orice. În astfel de vremuri, responsabilitatea fiecărei persoane este deosebit de mare, responsabilitatea pentru propriul destin, pentru viitorul țării sale și pentru întreaga lume. Miza, în acest caz, este extrem de mare”, a afirmat președinte rus, citat de agenția de presă TASS.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a propus planul disuasiunii nucleare pentru a contracara amenințarea Rusiei la adresa securității europene. Președintele francez a denunțat, miercuri, atacurile hibride ale Moscovei, luând în considerare posibilitatea doborârii avioanelor militare ruse.

De asemenea, Emmanuel Macron, a anunțat că va rosti un discurs „la începutul anului 2026” despre doctrina nucleară franceză, care este în curs de „actualizare”.

