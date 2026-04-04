Război în Iran, ziua 36: Trump dă un ultimatum de 48 de ore Iranului

Mihai Tănase
Război în Iran, ziua 36: Trump dă un ultimatum de 48 de ore Iranului
21:58

UPDATE. SUA arestează rudele fostului general-maior iranian Soleimani

FBI a arestat-o pe nepoata și pe strănepoata generalului-maior iranian Qassem Soleimani după ce Departamentul de Stat le-a anulat statutul de rezident permanent legal în SUA.

Hamideh Soleimani Afshar și fiica sa au fost arestate vineri seară și se află acum în custodia Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA. Secretarul de Stat, Marco Rubio, a declarat într-o postare pe X că Soleimani Afshar și fiica sa trăiau „opulent” în SUA și se află acum în custodia ICE „în așteptarea expulzării” din SUA.

21:57

UPDATE. Israelul continuă operațiunile la sol în Liban

Israelul a atacat sâmbătă peste 140 de „ținte de infrastructură teroristă” în Liban, a anunțat IDF. Potrivit acestora, Forțele de Apărare Israeliene au vizat depozitele de arme ale Hezbollah, punctele de lansare și sediul forțelor speciale ale Hezbollah, cunoscute sub numele de Forța Radwan.

În ultimele săptămâni, Israelul și-a intensificat operațiunile în sudul Libanului, în încercarea de a crea o „zonă de securitate” pentru a preveni atacurile pe propriul teritoriu. Conflictul a strămutat peste 1 milion de oameni în Liban și a ucis peste 1.300 de persoane, potrivit autorităților libaneze.

18:56

UPDATE. Donald Trump lansează un nou ultimatum asupra Iranului

Președintele american a anunțat sâmbătă, printr-o postare pe Truth Social, un nou ultimatum de 48 de ore pentru Teheran pentru a permite liberul tranzit prin Strâmtoarea Ormuz.

„Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile să ÎNCEAPĂ O ÎNȚELEGERE [de pace] sau să DESCHIDĂ STRÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore până când iadul se va abate asupra lor. Slavă lui DUMNEZEU!”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Anterior, pe 26 martie, președintele american a lansat un ultimatum de 10 zile, programat să expire pe 6 aprilie, timp în care a suspendat planul de distrugere a infrastructurii energetice a Iranului pentru a permite continuarea negocierilor.

Condiția esențială impusă de Washington a fost redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante căi de navigație din lume, prin care trecea înainte de conflict aproximativ o cincime din petrolul mondial.

În cazul în care Teheranul nu acceptă acest ultimatum, Trump a amenințat cu bombardamente masive asupra centralelor electrice și a infrastructurii civile, afirmând că dorește să trimită Iranul „înapoi în epoca de piatră”.

10:48

UPDATE. Israel lansează noi atacuri asupra Beirutului după ce a distrus un pod în estul Libanului

Potrivit Le Monde, explozia a zguduit Beirutul sâmbătă dimineață, după ce Israelul a lansat lovituri asupra infrastructurii Hezbollah, la câteva ore după ce autoritățile libaneze au raportat că avioanele militare israeliene au distrus un pod în estul Libanului, ucigând civili care părăseau o moschee.

Forţele de Apărare Israeliene au anunţat pe Telegram că au început ”lovirea infrastructurii Hezbollah din Beirut”. Armata israeliană a declarat că atacurile asupra Beirutului au vizat „infrastructura Hezbollah” și au urmat distrugerii podului pentru a împiedica trecerea întăririlor grupului susținut de Iran.

10:33

UPDATE: Pilot american dispărut în Iran. Misiune dramatică de salvare în desfășurare

Forțele americane au lansat o operațiune de recuperare a celui de-al doilea membru al echipajului avionului F-15 doborât vineri deasupra Iranului, informează CNN. Până în acest moment, nu se cunoaște în ce stare se află pilotul dispărut și nici în ce zonă din Iran a fost doborât avionul.

Avionul F-15 doborât are un echipaj de două persoane: pilotul și un „ofițer responsabil cu sistemele de armament”. Agenția iraniană de stat Tasnim a anunțat că, până în acest moment, eforturile de căutare a militarului american „nu au avut succes”. În același timp, Teheranul a promis o recompensă penetru capturarea sa.

Sursa video – X/@NewsSportzz

09:48

UPDATE: Israelul a bombardat bazele de apărare aeriană și depozite de rachete în Teheran

Forțele Aeriene Israeliene au lovit ieri obiective de apărare aeriană și depozite de rachete în cadrul unei serii de atacuri aeriene asupra Teheranului, potrivit surselor militare. IDF transmite că printre ținte s-au numărat mai multe baze de apărare aeriană, inclusiv una aparținând Gărzii Revoluționare Islamice, unde erau depozitate rachete antiaeriene.

IAF a lovit, de asemenea, o bază militară însărcinată cu „protejarea facilităților de cercetare și dezvoltare a armelor regimului terorist iranian”, afirmă armata.

09:05

UPDATE: Navă în flăcări la intrarea în Strâmtoarea Ormuz

O navă a luat foc în largul coastelor Omanului, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume, punct cheie pentru transportul global de petrol.

Circumstanțele incidentului sunt încă neclare. Unele surse indică un posibil atac cu drone, în timp ce altele sugerează o defecțiune tehnică, precum supraîncălzirea motorului. În același timp, martori locali susțin că în zonă ar fi avut loc mai multe atacuri cu drone în ultimele ore în în Golful Persic.

Sursa video – X/@visegrad24

08:45

UPDATE: Serviciile secrete americane avertizează că este puțin probabil ca Iranul să slăbească în curând strânsoarea asupra Strâmtorii Ormuz

Rapoarte recente ale serviciilor secrete americane indică faptul că este puțin probabil ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz în viitorul apropiat, deoarece controlul pe care îl exercită asupra celei mai vitale artere petroliere din lume reprezintă singura pârghie reală pe care o are asupra Statelor Unite, relatează Reuters, citând trei surse.

Concluziile sugerează că Teheranul ar putea continua să blocheze strâmtoarea pentru a menține prețurile la energie ridicate, ca mijloc de a-l presa pe Donald Trump să găsească o ieșire rapidă din războiul care durează de cinci săptămâni.

08:25

UPDATE: Reacția lui Trump după doborârea avionului F-15

Donald Trump a declarat pentru NBC News că doborârea avionului de vânătoare american F-15 nu va afecta negocierile cu Iranul.

Întrebat dacă evenimentele de astăzi vor afecta eventualele negocieri cu Iranul, el a spus: „Nu, deloc. Nu, este război. Suntem în război”.

Sursa video – X/@Fahadnaimb

08:08

UPDATE: Un elicopter de transport CH-47F „Chinook” al Armatei SUA, avariat într-un atac cu drone iraniene

Un elicopter de transport cu două rotoare CH-47F „Chinook” al Armatei SUA a suferit avarii semnificative la cabina de pilotaj și la rotorul frontal în urma unui atac iranian cu drone fără pilot, care a avut loc în ultimele zile asupra bazei militare Camp Buehring din Kuweit.

Sursa foto: X/@sentdefender

Sursa foto: X/@sentdefender

Sursa foto: X/@sentdefender

Sursa foto: X/@sentdefender

Sursa foto: X/@sentdefender

Sursa foto: X/@sentdefender

07:50

UPDATE: Macron face apel la lecția trecutului: „Nu cred că vom rezolva situația din Iran doar prin bombardamente”

„Iranul este un regim extrem de rău, nu există nicio îndoială în privința asta. Nu sunt de acord cu ei în privința multor chestiuni.Dar nu cred că vom rezolva situația doar prin bombardamente sau operațiuni militare.

Uitați-vă ce s-a întâmplat cu acest tip de operațiuni în Irak, în Afganistan, în Libia  nu ne-am atins niciodată de obiective. Niciodată. Nici măcar după 20 de ani. Așadar, trebuie să respectați suveranitatea popoarelor. Dacă oamenii vor să schimbe un regim, vor să reacționeze, să se ridice, o pot face”, a declarat președintele francez, Emmanuel Macron.

Sursa video – X/@clashreport

07:30

UDAPTE: Atac aerian în Dubai

Resturi provenite dintr-o interceptare aeriană au căzut pe o clădire din Dubai aparținând unei firme americane pe care Garda Revoluționară Islamică a promis să o atace.

Autoritățile din Dubai afirmă că nu s-au înregistrat victime după ce resturi au căzut pe fațada unei clădiri Oracle din zona Internet City a emiratului, în urma unei interceptări aeriene.

07:23

UPDATE: Focuri de armă asupra a două elicoptere Black Hawk

Un avion de luptă american F-15E a fost doborât vineri dimineață de Iran, în sudul țării. Pilotul a fost salvat de două elicoptere Black hawk ale forțelor SUA, asupra cărora s-a tras cu focuri de armă în timpul operațiunii de căutare.

Aeronavele au aterizat în siguranță în cele din urmă, dar membri ai echipajului au fost răniți.

Sursa video – X/@Iran_TVv

07:10

UPDATE: Iranul spune „nu” armistițiului SUA

Iranul a respins o propunere de armistițiu temporar formulată de Statele Unite, potrivit unei surse citate de agenția iraniană Fars, informație preluată și de Reuters.

Este vorba despre o încetare a focului pentru 48 de ore, transmisă Teheranului prin intermediul unei țări terțe. Potrivit publicației americane The Wall Street Journal, negocierile conduse de mai multe state, în special de Pakistan, pentru o posibilă încetare a focului între SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, sunt în impas.

Război în Iran: Conflictul a ajuns sâmbătă în ziua cu numărul 36. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front. Iranul ar fi respins o propunere de armistițiu de 48 de ore venită din partea SUA, potrivit presei iraniene.

Amintim că un avion de luptă american F-15E a fost doborât vineri dimineață de Iran, în sudul țării. Pilotul a fost salvat de două elicoptere Blackhawk ale forțelor SUA, asupra cărora s-a tras cu focuri de armă în timpul operațiunii de căutare. Aeronavele au aterizat în siguranță în cele din urmă, dar membri ai echipajului au fost răniți, scrie CNN.

