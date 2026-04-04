Președintele american a anunțat sâmbătă, printr-o postare pe Truth Social, un nou ultimatum de 48 de ore pentru Teheran pentru a permite liberul tranzit prin Strâmtoarea Ormuz.

„Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile să ÎNCEAPĂ O ÎNȚELEGERE [de pace] sau să DESCHIDĂ STRÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore până când iadul se va abate asupra lor. Slavă lui DUMNEZEU!”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Anterior, pe 26 martie, președintele american a lansat un ultimatum de 10 zile, programat să expire pe 6 aprilie, timp în care a suspendat planul de distrugere a infrastructurii energetice a Iranului pentru a permite continuarea negocierilor.

Condiția esențială impusă de Washington a fost redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante căi de navigație din lume, prin care trecea înainte de conflict aproximativ o cincime din petrolul mondial.

În cazul în care Teheranul nu acceptă acest ultimatum, Trump a amenințat cu bombardamente masive asupra centralelor electrice și a infrastructurii civile, afirmând că dorește să trimită Iranul „înapoi în epoca de piatră”.