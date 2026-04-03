Mihai Tănase
Președintele american Donald Trump continuă să pună presiune pe Iran cu amenințări. Într-o postare pe contul său de Truth Social, joi, el a avertizat că armata americană „nici măcar nu a început să distrugă” ceea ce a mai rămas din națiunea persană. „Armata noastră, cea mai mare și mai puternică din lume (de departe!), nici măcar nu a început să distrugă ceea ce a mai rămas în Iran. Urmează podurile, apoi centralele electrice! Noul regim știe ce trebuie făcut și trebuie făcut RAPID!”, a avertizat el. Între timp, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a demis joi pe șeful Statului Major Interarme, generalul Randy George, conform confirmarii purtătorului de cuvânt al departamentului, Seal Parnell. În același timp, continuă îngrijorările cu privire la închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care circula o cincime din țițeiul mondial înainte de război. Sute de nave rămân blocate în zonă din cauza blocadei Iranului, iar aproape 20.000 de marinari sunt încă reținuți. Teheranul a declarat că va rămâne închisă „pe termen lung” pentru SUA și Israel.
10:39

UPDATE. Guvernul din Bangladesh introduce, astăzi, un program redus pentru birouri și afaceri, în speranța de a reduce consumul de energie din cauza creșterii prețurilor la hidrocarburi cauzate de războiul prelungit din Orientul Mijlociu.

Țara cu 170 de milioane de locuitori importă 95% din necesarul său de petrol și gaze, o mare parte provenind din țările din Golf.

Aprovizionarea sa a fost întreruptă de la începutul conflictului, obligând autoritățile să raționalizeze distribuția de combustibil, să majoreze prețurile la combustibil și benzină și să solicite împrumuturi de urgență în valoare de 2 miliarde de dolari.

10:28

UPDATE. Datele de urmărire arată că tot mai multe nave trec prin Strâmtoarea Ormuz

Tot mai multe nave trec prin Strâmtoarea Ormuz, afirmă firma de informații maritime Windward. Potrivit sursei citate, numărul tranzitărilor prin canal a crescut la 16, miercuri.

Toate cele 16 nave au folosit o rută prin insula Larak. Windward consideră că acesta este un semn că mai multe țări „negociază cu Iranul pentru a permite navelor să treacă prin această rută” și „sugerează că ritmul tranzitelor ar putea crește în zilele următoare”.

Deși numărul tranzitelor a crescut, traficul pe calea navigabilă rămâne la o fracțiune din nivelurile normale. Înainte de începerea războiului, pe 28 februarie, aproximativ 130 de nave tranzitau zilnic strâmtoarea, potrivit Departamentului pentru Comerț și Dezvoltare al ONU.

10:10

UPDATE: Teheranul susține că a doborât un avion de luptă F-35. Imaginile contrazic versiunea oficială

Teheranul afirmă că a doborât un avion de vânătoare american în centrul Iranului, însă imaginile apărute ridică semne de întrebare. Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat că aeronava ar fi fost un F-35 Lightning II, lovit de sistemele de apărare aeriană ale Gărzii Revoluționare Islamice. Oficialul iranian a precizat că șansele de supraviețuire ale pilotului sunt „reduse”.

Sursa video – X/@ug_chelsea

În paralel, imaginile difuzate de presa iraniană par să contrazică versiunea oficială. Potrivit analizelor preliminare, resturile surprinse în fotografii ar indica mai degrabă un F-15E Strike Eagle, și nu un F-35.

Foto:X/@MahalaxmiRaman

Foto:X/@MahalaxmiRaman

Foto:X/@MahalaxmiRaman

Foto:X/@MahalaxmiRaman

09:50

UPDATE: Iranul amenință cu distrugeri în lanț. Lista podurilor vizate după atacul SUA

Tensiunile dintre SUA și Iran escaladează periculos după bombardarea unui pod strategic. Teheranul a publicat o listă de infrastructuri din statele din Golf pe care le consideră „ținte legitime” pentru represalii.

Potrivit agenției Fars, infrastructurile vizate se află în mai multe state din regiune, inclusiv Kuweit, Arabia Saudită, Abu Dhabi și Iordania.

Podul Șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Sabah

Podul Regele Fahd

Podul Șeicul Zayed

Podul Al Maqta

Podul Regele Hussein

Podul Damia

Podul Șeicul Khalifa

Podul Abdoun

Iran’s Fars News Agency lists several bridges in Kuwait, Saudi Arabia, Abu Dhabi, and Jordan as potential targets of Iranian military operations:

Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Bridge
King Fahd Causeway
Sheikh Zayed Bridge
Al Maqta Bridge
King Hussein Bridge
Damia Bridge
Sheikh…

— Clash Report (@clashreport) April 2, 2026

09:20

UPDATE: Incendiu la o rafinărie din Kuweit, după un atac cu drone iraniene

Kuwait Petroleum Corporation a declarat că rafinăria Mina al-Ahmadi, o importantă rafinărie de petrol și centru de export situată la aproximativ 45 km sud de orașul Kuweit, a fost lovită de drone vineri dimineață, provocând incendii la unitățile de producție, a raportat agenția de știri Reuters, citând presa de stat. Nu s-au înregistrat victime.

Anterior, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din această țară din Golf a declarat că sistemele sale de apărare aeriană lucrau pentru a intercepta rachetele și dronele ostile care au pătruns în spațiul aerian al Kuweitului, potrivit agenției de știri de stat KUNA.

09:00

UPDATE: Hegseth îl demite pe șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, în plin război în Iran

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-a cerut șefului de Stat Major al Armatei, generalul Randy George, să demisioneze și să se pensioneze imediat, au declarat pentru CBS News surse familiarizate cu decizia.

Generalul Randy George (n. 1964) este un ofițer de rang înalt al Armatei SUA, care ocupă funcția de al 41-lea șef de stat major al armatei (CSA) din septembrie 2023. Veteran al războaielor din Irak și Afganistan, George s-a concentrat pe modernizarea forțelor, transformarea continuă și pregătirea pentru luptă. A servit anterior ca adjunct al statului major.

08:35

UPDATE. Portavionul USS Gerald R. Ford s-a întors în misiune

Portavionul USS Gerald R. Ford, cel mai nou și mai mare portavion al Marinei SUA, s-a întors în misiune după ce a fost supus unor reparații în urma unui incendiu, a anunțat joi Flota a 6-a într-un comunicat. USS Gerald R. Ford se afla în Marea Roșie și participă la operațiunea contra Iranului când a izbucnit incendiul, pe 12 martie.

„Gerald R. Ford e pregătit pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor de misiune în sprijinul obiectivelor naționale în orice zonă de operațiuni”, se arată în comunicatul emis după ce nava a plecat joi din Split, Croația.

USS Gerald R. Ford | Foto – Mediafax

08:00

UPDATE: Trump anunță „vinovatul de serviciu” dacă pică acordul cu Iranul

„Dacă acordul cu Iranul nu se va concretiza, îl voi învinovăți pe JD Vance. Dacă se va concretiza, îmi voi asuma întregul merit”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@Osint613

07:40

UPDATE: Iranul a lansat un val de rachete asupra Israelului și Kuweitului

Armata israeliană a anunțat vineri că și-a activat sistemul de apărare antiaeriană pentru a contracara rachete lansate din Iran.

„Armata a identificat recent rachete lansate din Iran în direcția statului Israel. Sistemele de apărare sunt în acțiune pentru a intercepta amenințarea”, a precizat aceasta într-un comunicat. Locuitorii din zonele afectate au fost îndemnați să se adăpostească.

Sursa video – X/@Iranevent_tv – imagini amator

De asemenea, Kuweitul a anunțat vineri că este ținta unor atacuri cu rachete și drone, în a 35-a zi a războiului din Orientul Mijlociu, în care statele din Golf se confruntă cu represalii iraniene.

„Apărarea antiaeriană kuweitiană respinge în prezent atacuri ostile cu rachete și drone”, a scris statul major al armatei pe X, precizând că ‘exploziile auzite sunt rezultatul interceptării’ acestor atacuri.

07:25

UPDATE: Cel mai mare pod din Iran, recent finalizat, rupt în două în atacuri americane

După ce un pod important a fost lovit în Iran, președintele SUA, Donald Trump, sugerează că centralele electrice ale Republicii Islamice vor fi următoarele ținte.

Sursa video – X/@BreakingXAlerts

„Armata noastră, cea mai mare și mai puternică (de departe!) din lume, nici măcar nu a început să distrugă ce a mai rămas în Iran. Urmează podurile, apoi centralele electrice! Noua conducere a regimului știe ce trebuie făcut și trebuie făcut, RAPID!”, spune el pe Truth Social.

07:20

UPDATE: Trump: Israelul „va face ce îi spun eu”

Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că Israelul îi va urma ordinele și va înceta focul dacă el va decide să pună capăt războiului împotriva Iranului.

„Vor face ce le spun eu. Au fost niște buni coechipieri. Se vor opri când mă voi opri eu. Se vor opri, cu excepția cazului în care vor fi provocați, situație în care nu vor avea de ales, dar se vor opri când mă voi opri eu.”, declară Trump pentru revista Time.

Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Donald Trump – Foto: Mediafax foto

Război în Iran: Conflictul a ajuns vineri în ziua cu numărul 35. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front. Președintele Trump a declarat că Israelul îi va urma ordinele și va înceta focul dacă el va decide să pună capăt războiului împotriva Iranului.

Totodată, după ce SUA au lovit cel mai mare pod din Iran, Trump sugerează că centralele electrice vor fi următoarele ținte, dacă nu se ajunge la un acord.

„Armata noastră, cea mai mare și mai puternică din lume, nici măcar nu a început să distrugă ce a mai rămas în Iran. Urmează podurile, apoi centralele electrice! Noua conducere a regimului știe ce trebuie făcut și trebuie făcut, Rapid!”, spune el pe Truth Social.

