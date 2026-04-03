Armata israeliană a anunțat vineri că și-a activat sistemul de apărare antiaeriană pentru a contracara rachete lansate din Iran.
„Armata a identificat recent rachete lansate din Iran în direcția statului Israel. Sistemele de apărare sunt în acțiune pentru a intercepta amenințarea”, a precizat aceasta într-un comunicat. Locuitorii din zonele afectate au fost îndemnați să se adăpostească.
De asemenea, Kuweitul a anunțat vineri că este ținta unor atacuri cu rachete și drone, în a 35-a zi a războiului din Orientul Mijlociu, în care statele din Golf se confruntă cu represalii iraniene.
„Apărarea antiaeriană kuweitiană respinge în prezent atacuri ostile cu rachete și drone”, a scris statul major al armatei pe X, precizând că ‘exploziile auzite sunt rezultatul interceptării’ acestor atacuri.