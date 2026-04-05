Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului" pentru SUA

Mihai Tănase
18:21

UPDATE: Israelul amenință că va intensifica atacurile asupra industriei petrochimice a Iranului

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a amenințat duminică că va intensifica atacurile asupra industriei petrochimice iraniene, despre care a spus că este un sector care a adus aproximativ 18 miliarde de dolari pentru a sprijini Gărzile Revoluționare iraniene în ultimii doi ani. Katz a făcut aceste declarații la o zi după ce armata israeliană a lovit un complex petrochimic din Mahshahr, în sud-vestul Iranului.

Acesta a spus că industria „deservește direct industria iraniană de producție a rachetelor sol-sol” și constituie o parte semnificativă a economiei iraniene, care permite guvernului să producă armele pe care le lansează asupra Israelului.

17:20

UPDATE: Donald Trump amenință din nou Iranul într-un mesaj plin de furie

Președintele Trump, aparent încurajat de salvarea aviatorului american doborât, și-a reînnoit amenințarea de a ataca infrastructura vitală iraniană dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi deschisă întregului trafic maritim. „Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!!”, a avertizat Trump într-o postare pe rețelele de socializare, presărată cu înjurături.

Președintele american a stabilit că luni este ultima zi a termenului-limită pentru atacul centralelor electrice iraniene, dacă Iranul nu oprește blocada efectivă asupra căii navigabile strategice pentru petrolul și gazele din Golful Persic.

10:40

UPDATE: Egiptul, mediator între SUA și Iran în încercarea de a calma conflictul

Ministrul de Externe al Egiptului, Badr Abdelatty, a purtat discuții telefonice separate pentru a analiza propunerile de dezamorsare a conflictului regional cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, cu ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, și cu alți reprezentanți din regiune, se arată într-un comunicat al ministerului de la Cairo. Araghchi confirmă convorbirea într-o postare pe Telegram.

Amintim că Egiptul, Turcia și Pakistanul s-au impus ca intermediari activi în criză, Islamabadul găzduind recent o întâlnire pentru a discuta despre detensionarea situației regionale și propuneri de redeschidere a Strâmtorii Hormuz.

10:10

UPDATE: Incendiu la o fabrica petrochimică din Abu Dhabi atacată de Iran

Autoritățile din Abu Dhabi au anunțat că activitatea fabricii petrochimice Borouge a fost suspendată din cauza incendiilor izbucnite după ce resturi provenite de la o interceptare au lovit instalația.

Din fericire nu s-au înregistrat victime omenești.

09:45

UPDATE: Operațiunea de salvare a militarului american a fost „extrem de periculoasă”, spune un analist militar

Salvarea militarului american dispărut, al cărui avion de vânătoare F-15 a fost doborât deasupra Iranului, a fost o misiune „extrem de periculoasă”, a declarat pentru CNN un fost general al armatei americane.

Generalul-maior în rezervă Mark MacCarley a menționat că terenul din zonă era montan și „în mijlocul pustietății”, iar autoritățile iraniene oferiseră o recompensă pentru capturarea sa.

„S-a catapultat. Este rănit. Are un echipament foarte ușor, ceea ce înseamnă că are foarte puține rații, puțină apă, și iată-l în mijlocul pustietății, încercând să se ferească de o mulțime de iranieni motivați de această ofertă. Luând toate acestea în considerare, a fost extrem de periculos”, a spus generalul în rezervă.

MacCarley a mai spus că militarul ar fi putut fi localizat prin intermediul unei balize de urgență care trimite semnale către cartierul general al comandamentului după doborârea unui avion de vânătoare.

„Semnalul trebuie să fi transmis continuu informații despre locația acestui membru al echipajului”, a spus el.

08:30

Compania americană Planet Labs nu va mai publica imagini din satelit din zona Golfului şi Iran

Compania americană Planet Labs PBC şi-a anunţat sâmbătă clienţii că se conformează unei solicitări din partea guvernului SUA de a înceta publicarea pe termen nelimitat a imaginilor sale din satelit de înaltă rezoluţie legate de conflictul din Orientul Mijlociu, informează AFP.

„Cu efect retroactiv din 9 martie”, Planet îşi va modifica modelul de acces, „prelungind decalajul de publicare pentru orice imagine nouă situată în zona de interes desemnată”, conform mesajului primit de AFP.

08:55

UPDATE: Iranul afirmă că o dronă americană a fost doborâtă în timp ce îl căuta pe pilotul dispărut

Presa iraniană relatează că trupele din cadrul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) au doborât o dronă americană în timp ce aceasta îl căuta pe pilotul dispărut.

Potrivit agenției Fars, citată de surse locale, drona s-ar fi prăbușit în provincia Isfahan, din sudul Iranului, conform biroului de relații publice al IRGC. Informațiile nu au fost confirmate până în acest moment de autoritățile din Statele Unite.

08:20

UPDATE: Operațiunea Forțelor Speciale SUA de salvare a pilotului de F-15 doborât

Au apărut primele imagini cu Forțele Speciale Americane luptând cu unități ale Iranului în afara orașului Dehdasht pentru a salva pilotul F-15 doborât. Rapoartele indică pierderi mari din partea IRGC și Basij.

În cele din urmă, pilotul a fost salvat. Anunțul a fost confirmat chiar de către Donald Trump

Sursa video – X/@NicholasLissack

08:10

UPDATE: Trump anunță că piloții americani doborâți vineri în Iran au fost salvați

Președintele SUA, Donald Trump, confirmă că piloții americani doborâți vineri în Iran au fost salvați, calificând misiunea de recuperare a navigatorului de sâmbătă drept „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria SUA”, într-un mesaj postat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Dragi concetățeni americani, în ultimele câteva ore, armata Statelor Unite a dus la bun sfârșit una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării noastre, pentru unul dintre incredibilii noștri ofițeri din echipaj, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat și despre care sunt încântat să vă anunț că se află acum TEAFER și NEVĂTĂMAT!

Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții perfizi ai Iranului, fiind vânat de dușmanii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră, dar nu a fost niciodată cu adevărat singur, deoarece comandantul său suprem, secretarul de război, președintele Comitetului șefilor de stat major și colegii săi de luptă îi monitorizau locația 24 de ore pe zi și planificau cu sârguință salvarea sa.

La indicația mea, armata SUA a trimis zeci de avioane, înarmate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera. A suferit răni, dar va fi bine. Această operațiune miraculoasă de căutare și salvare vine în completarea unei operațiuni de salvare reușite a unui alt pilot curajos, ieri, pe care nu am confirmat-o, deoarece nu am vrut să punem în pericol a doua noastră operațiune de salvare. Este pentru prima dată în istoria militară când doi piloți americani au fost salvați, separat, adânc în teritoriul inamic.

NU VOM LĂSA NICIODATĂ UN COMBATANT AMERICAN ÎN URMĂ! Faptul că am reușit să ducem la bun sfârșit ambele operațiuni, fără ca niciun american să fie ucis sau măcar rănit, dovedește încă o dată că am obținut o dominație și o superioritate aeriană copleșitoare asupra cerului iranian. Acesta este un moment de care TOȚI americanii, republicani, democrați și toți ceilalți, ar trebui să fie mândri și să se unească.

Avem cu adevărat cea mai bună, cea mai profesionistă și cea mai letală armată din istoria lumii. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA, DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE TRUPELE NOASTRE ȘI PAȘTE FERICIT TUTUROR!”, a scris Trump pe Truth Social.

07:50

UPDATE: Iranul dă "verde' navelor irakiene să tranziteze Strâmtoarea Ormuz

Iranul a anunţat sâmbătă că navele irakiene pot tranzita liber Strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă strategică blocată aproape în întregime de Teheran de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la 28 februarie.

„Anunţăm că Irakul, fratele nostru, nu este supus restricţiilor pe care le-am impus asupra Strâmtorii Ormuz şi că aceste restricţii se aplică doar ţărilor inamice”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comandamentului Forţelor Armate Iraniene, Ebrahim Zolfaghari, citat de televiziunea de stat iraniană.

07:32

UPDATE: Trump susţine că mulţi lideri militari iranieni au fost „eliminaţi” într-un atac ”masiv”

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat sâmbătă că mulţi lideri militari iranieni au murit într-un atac masiv” la Teheran.

„Mulţi dintre liderii militari ai Iranului, care i-au condus prost şi fără înţelepciune, au fost eliminaţi, împreună cu mulţi alţii, în această lovitură masivă la Teheran!”, a scris Trump pe reţeaua sa, Truth Social, publicând un videoclip cu explozii.

07:21

UPDATE: Două centrale electrice şi de desalinizare din Kuweit, atacate de Iran

Un atac iranian a provocat „pagube importante” la două centrale electrice şi staţii de desalinizare din Kuweit, a anunţat duminică Ministerul Energiei Electrice, Apei şi Energiei Regenerabile din emirat.

„Două centrale electrice şi de desalinizare a apei au fost ţinta unor drone ostile în cadrul odiosului atac iranian, ceea ce a dus la pagube materiale importante şi la oprirea a două unităţi de producţie a energiei electrice, fără a se înregistra victime”, a scris ministerul într-un comunicat.

Sursa video – X/@ruswar

07:10

UPDATE: Israelul se pregăteşte să atace instalaţii energetice iraniene

Israelul se pregăteşte să atace instalaţii energetice iraniene, dar aşteaptă undă verde din partea Statelor Unite”, a declarat sâmbătă un înalt oficial israelian din domeniul apărării, adăugând că „orice astfel de atacuri” ar urma să aibă loc cel mai probabil săptămâna viitoare, informează Reuters.

Amenințarea israeliană vine după ce preşedintele american Donald Trump a dat Iranului un ultimatum de 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, ameninţând că, în caz contrar, Statele Unite vor dezlănţui iadul asupra lor.

„Vă amintiţi când i-am dat Iranului 10 zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNŢELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor. Slavă Domnului!”, a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social în acest weekend pascal.

Război în Iran: Conflictul a ajuns duminică în ziua cu numărul 37. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front. Israelul se pregăteşte să atace instalaţii energetice iraniene, dar aşteaptă undă verde din SUA.

De asemenea, Trump a amenințat Iranul cu noul ultimatim de 48 de ore, înainte să declanșeze bombardarea centralelor și instalațiilor energetice. Răspunsul a venit imediat din partea Teheranului, care a amenințat că „porţile iadului se vor deschide” pentru SUA şi Israel, scrie CNN.

Iranul a anunţat sâmbătă că navele irakiene pot tranzita liber Strâmtoarea Ormuz.

Recomandarea autorului

Război în Iran, ziua 36: Trump dă un ultimatum de 48 de ore Iranului

Recomandarea video

Citește și

MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
VIDEO Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe