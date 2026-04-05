Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA

Președintele SUA, Donald Trump, confirmă că piloții americani doborâți vineri în Iran au fost salvați, calificând misiunea de recuperare a navigatorului de sâmbătă drept „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria SUA”, într-un mesaj postat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Dragi concetățeni americani, în ultimele câteva ore, armata Statelor Unite a dus la bun sfârșit una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării noastre, pentru unul dintre incredibilii noștri ofițeri din echipaj, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat și despre care sunt încântat să vă anunț că se află acum TEAFER și NEVĂTĂMAT!

Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții perfizi ai Iranului, fiind vânat de dușmanii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră, dar nu a fost niciodată cu adevărat singur, deoarece comandantul său suprem, secretarul de război, președintele Comitetului șefilor de stat major și colegii săi de luptă îi monitorizau locația 24 de ore pe zi și planificau cu sârguință salvarea sa.

La indicația mea, armata SUA a trimis zeci de avioane, înarmate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera. A suferit răni, dar va fi bine. Această operațiune miraculoasă de căutare și salvare vine în completarea unei operațiuni de salvare reușite a unui alt pilot curajos, ieri, pe care nu am confirmat-o, deoarece nu am vrut să punem în pericol a doua noastră operațiune de salvare. Este pentru prima dată în istoria militară când doi piloți americani au fost salvați, separat, adânc în teritoriul inamic.

NU VOM LĂSA NICIODATĂ UN COMBATANT AMERICAN ÎN URMĂ! Faptul că am reușit să ducem la bun sfârșit ambele operațiuni, fără ca niciun american să fie ucis sau măcar rănit, dovedește încă o dată că am obținut o dominație și o superioritate aeriană copleșitoare asupra cerului iranian. Acesta este un moment de care TOȚI americanii, republicani, democrați și toți ceilalți, ar trebui să fie mândri și să se unească.

Avem cu adevărat cea mai bună, cea mai profesionistă și cea mai letală armată din istoria lumii. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA, DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE TRUPELE NOASTRE ȘI PAȘTE FERICIT TUTUROR!”, a scris Trump pe Truth Social.