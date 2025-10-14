Prima pagină » Știri externe » Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției

Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției

Mihai Tănase
14 oct. 2025, 10:05, Știri externe
Alec Baldwin - Foto: Profimedia images

Actorul american Alec Baldwin a fost implicat, luni 13 octombrie, într-un grav accident rutier în East Hampton, statul New York. SUV-ul pe care îl conducea un Range Rover alb s-a izbit frontal de un copac în timpul unei furtuni puternice. Numai norocul a făcut ca atât Baldwin, cât și fratele lui Stephen să scape fără răni grave din accident.

Actorul Alec Baldwin (67 de ani) a trecut prin clipe de coșmar după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac pe Montauk Highway, în East Hampton, statul New York.

Accidentul s-a produs în timpul unei furtuni puternice, care a lovit regiunea Long Island cu ploi torențiale și rafale de vânt puternice.

În bolidul care s-a făcut zob în accident se afla și fratele său, Stephen Baldwin (59 de ani). Numai norocul a făcut ca ambii frați să scape teferi. Potrivit poliției locale, SUV-ul Range Rover alb a fost serios avariat în partea din față.

După impact, Baldwin a fost surprins discutând calm cu polițiștii, în timp ce mașina avariată era tractată de pe carosabil. Într-un clip postat ulterior pe Instagram, vedeta din „30 Rock” a povestit cum s-a produs accidentul.

„Un camion de gunoi cât o balenă mi-a tăiat fața. Am tras de volan să-l evit și am intrat într-un copac mare și gros. Mulțumesc poliției din East Hampton, în special ofițerului Gerken, pentru felul în care au gestionat totul.”, a spus Baldwin, scrie TMZ.

Actorul a spus că mașina avariată de fapt aparține soției sale, Hilaria Baldwin.

„Sunt bine. Fratele meu e bine. Singura problemă e că am strivit mașina soției mele”, a spus el, cu o notă de umor amar.

În momentul accidentului, actorul se afla în Hamptons pentru Festivalul Internațional de Film, eveniment pe care îl sprijină de mulți ani și al cărui board executiv îl co-prezidează.

