Regele Charles pleacă la New York să aducă un omagiu vicitimelor atacurilor de la 11 septembrie

După ce a fost în prima sa vizită oficială la Casa Albă în calitate de monarh al Marii Britanii, Charles al III-lea a plecat la New York City.

Monarhul britanic în vârstă de 77 de ani, însoțit de soția sa, regina Camila, se va deplasa către cel mai mare oraș american pentru a vizita memorialul de la 9/11.

Cei doi vor asisa la un eveniment dedicat victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, potrivit CNN.

Vizita are loc într-un context tensionat,de când relațiile comerciale și militare dintre administrația Trump și guvernul britanic condus de premierul laburist Keir Starmer s-au înrăutățit de la escaladarea războiului din Orientul Mijlociu.

