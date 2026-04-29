Statele Unite vor să prelungească blocada asupra porturilor iraniene. De ce preferă Donald Trump această măsură, în loc să reia bombardamentele

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat, miercuri, Iranul să „își revină cât mai repede” și să semneze un acord privind programul nuclear. Mesajul liderului de la Casa Albă a venit la scurt timp după ce Wall Street Journal a publicat un articol, potrivit căruia SUA ar urma să prelungească blocada asupra porturilor iraniene.

„Iranul nu reușește să-și pună ordine în idei. Nu știu cum să semneze un acord privind programul nuclear. Ar fi bine să-și dea seama repede!“, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Miercuri, „The Wall Street Journal” a citat declarațiile unor oficiali americani, potrivit cărora președintele le-ar fi cerut consilierilor săi să se pregătească pentru o blocadă prelungită asupra porturilor iraniene, în încercarea de a forța Teheranul să capituleze.

Oficialii au afirmat că Trump a ales să continue să pună presiune pe economia Iranului și pe exporturile sale de petrol prin intermediul blocadei, întrucât celelalte opțiuni ale sale – reluarea bombardamentelor sau retragerea din conflict – prezentau un risc mai mare, potrivit WSJ.

Cu toate acestea, menținerea blocadei prelungește și un conflict care a dus la creșterea prețurilor la combustibil, a afectat popularitatea lui Trump în sondaje și a înrăutățit și mai mult perspectivele republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului. De asemenea, aceasta a dus la înregistrarea celui mai scăzut număr de tranzite prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului.

Se pare că, după ce amenințase anterior că va distruge întreaga civilizație iraniană, Trump încearcă acum să lase loc diplomației. Totuși, el dorește în continuare să strângă șurubul asupra regimului de la Teheran până când acesta va ceda în fața cererii sale principale: desființarea tuturor programelor nucleare ale Iranului.

Luni, Trump le-a spus consilierilor săi că oferta Iranului, în trei etape, de a redeschide Strâmtoarea Ormuz și de a păstra temele nucleare pentru faza finală a negocierilor, a demonstrat că Teheranul nu negociază cu bună-credință, a raportat The Wall Street Journal.

Deocamdată, Trump este mulțumit de un blocaj pe termen nelimitat, despre care a scris marți pe Truth Social că împinge Iranul către o „stare de colaps”. Un înalt oficial american a declarat că blocajul afectează în mod evident economia Iranului – țara se confruntă cu dificultăți în depozitarea petrolului nevândut – și a determinat regimul să lanseze noi inițiative de dialog cu Washingtonul.

Ieri, The Wall Street Journal relata că autoritățile de la Teheran se străduiesc să găsească noi modalități de a-și depozita petrolul, pentru a evita o oprire „devastatoare“ a producției, în contextul în care blocada navală impusă de SUA îi blochează exporturile. Având în vedere acumularea stocurilor de petrol pe plan intern, Iranul a reluat activitatea în locațiile abandonate, cunoscute sub denumirea de „depozite de deșeuri”. De asemenea, autoritățile de la Teheran folosesc containere improvizate pentru a depozita petrolul și încearcă să transporte țițeiul cu trenuri către China.

Decizia lui Trump de a prelungi blocada scoate în evidență faptul că președintele, care caută mereu o victorie rapidă și spectaculoasă, nu dispune de o soluție miraculoasă, mai scriu jurnaluștii WSJ.

