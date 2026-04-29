Statele Unite vor să prelungească blocada asupra porturilor iraniene. De ce preferă Donald Trump această măsură, în loc să reia bombardamentele

Statele Unite vor să prelungească blocada asupra porturilor iraniene. De ce preferă Donald Trump această măsură, în loc să reia bombardamentele

Statele Unite vor să prelungească blocada asupra porturilor iraniene. De ce preferă Donald Trump această măsură, în loc să reia bombardamentele
Galerie Foto 4

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat, miercuri, Iranul să „își revină cât mai repede” și să semneze un acord privind programul nuclear. Mesajul liderului de la Casa Albă a venit la scurt timp după ce Wall Street Journal a publicat un articol, potrivit căruia SUA ar urma să prelungească blocada asupra porturilor iraniene.

„Iranul nu reușește să-și pună ordine în idei. Nu știu cum să semneze un acord privind programul nuclear. Ar fi bine să-și dea seama repede!“, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Miercuri, „The Wall Street Journal” a citat declarațiile unor oficiali americani, potrivit cărora președintele le-ar fi cerut consilierilor săi să se pregătească pentru o blocadă prelungită asupra porturilor iraniene, în încercarea de a forța Teheranul să capituleze.
Oficialii au afirmat că Trump a ales să continue să pună presiune pe economia Iranului și pe exporturile sale de petrol prin intermediul blocadei, întrucât celelalte opțiuni ale sale – reluarea bombardamentelor sau retragerea din conflict – prezentau un risc mai mare, potrivit WSJ.

Cu toate acestea, menținerea blocadei prelungește și un conflict care a dus la creșterea prețurilor la combustibil, a afectat popularitatea lui Trump în sondaje și a înrăutățit și mai mult perspectivele republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului. De asemenea, aceasta a dus la înregistrarea celui mai scăzut număr de tranzite prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului.

Se pare că, după ce amenințase anterior că va distruge întreaga civilizație iraniană, Trump încearcă acum să lase loc diplomației. Totuși, el dorește în continuare să strângă șurubul asupra regimului de la Teheran până când acesta va ceda în fața cererii sale principale: desființarea tuturor programelor nucleare ale Iranului.

Luni, Trump le-a spus consilierilor săi că oferta Iranului, în trei etape, de a redeschide Strâmtoarea Ormuz și de a păstra temele nucleare pentru faza finală a negocierilor, a demonstrat că Teheranul nu negociază cu bună-credință, a raportat The Wall Street Journal.

Deocamdată, Trump este mulțumit de un blocaj pe termen nelimitat, despre care a scris marți pe Truth Social că împinge Iranul către o „stare de colaps”. Un înalt oficial american a declarat că blocajul afectează în mod evident economia Iranului – țara se confruntă cu dificultăți în depozitarea petrolului nevândut – și a determinat regimul să lanseze noi inițiative de dialog cu Washingtonul.

Ieri, The Wall Street Journal relata că autoritățile de la Teheran se străduiesc să găsească noi modalități de a-și depozita petrolul, pentru a evita o oprire „devastatoare“ a producției, în contextul în care blocada navală impusă de SUA îi blochează exporturile.  Având în vedere acumularea stocurilor de petrol pe plan intern, Iranul a reluat activitatea în locațiile abandonate, cunoscute sub denumirea de „depozite de deșeuri”. De asemenea, autoritățile de la Teheran folosesc containere improvizate pentru a depozita petrolul și încearcă să transporte țițeiul cu trenuri către China.

Decizia lui Trump de a prelungi blocada scoate în evidență faptul că președintele, care caută mereu o victorie rapidă și spectaculoasă, nu dispune de o soluție miraculoasă, mai scriu jurnaluștii WSJ.

Sursă galerie foto: Mediafax

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Iranul are atât de mult petrol nevândut încât a început să-l depoziteze în rezervoare abandonate. Cum reușește Teheranul să reziste blocadei lui Trump

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”
14:48
Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”
FLASH NEWS Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
14:13
Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
JUSTIȚIE Fostul președinte sud-coreean, condamnat la 7 ani de închisoare pentru instalarea legii marțiale în 2024
13:39
Fostul președinte sud-coreean, condamnat la 7 ani de închisoare pentru instalarea legii marțiale în 2024
CONTROVERSĂ Trump comite o „gafă“ în fața Reginei Camila. De ce îl acuză fanii familiei regale britanice de „lipsă de respect”
12:56
Trump comite o „gafă“ în fața Reginei Camila. De ce îl acuză fanii familiei regale britanice de „lipsă de respect”
INEDIT Trump se ilustrează cu o mitralieră și explozii pe fundal: „Nu mai sunt domnul cel drăguț”
12:54
Trump se ilustrează cu o mitralieră și explozii pe fundal: „Nu mai sunt domnul cel drăguț”
FLASH NEWS Dineu la Casa Albă în onoarea Regelui Charles. Cum a arătat cea mai elegantă seară, din ultimii 20 de ani, de la reședința președintelui Trump
12:03
Dineu la Casa Albă în onoarea Regelui Charles. Cum a arătat cea mai elegantă seară, din ultimii 20 de ani, de la reședința președintelui Trump
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cum erau pregătite vânătorile la care participa Nicolae Ceaușescu
ULTIMA ORĂ Protest în fața Ministerului Educației. Sindicaliștii din învățământ au ieșit în stradă, ce nemulțumiri au
14:50
Protest în fața Ministerului Educației. Sindicaliștii din învățământ au ieșit în stradă, ce nemulțumiri au
AFACERI Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială. De ce acest experiment ridică, deja, serioase semne de întrebare
14:44
Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială. De ce acest experiment ridică, deja, serioase semne de întrebare
ULTIMA ORĂ Euro a sărit de 5,1 lei. Se repetă scenariul sperietorii „explodează cursul” dacă pică guvernul Bolojan? Aceeași amenințare, folosită și în campania electorală a lui Nicușor Dan
14:39
Euro a sărit de 5,1 lei. Se repetă scenariul sperietorii „explodează cursul” dacă pică guvernul Bolojan? Aceeași amenințare, folosită și în campania electorală a lui Nicușor Dan
EXCLUSIV Petrișor Peiu explică cum și-a făcut averea la bursă. „Am pornit cu 50.000 de euro”. Cum a ajuns la milioane de euro
14:22
Petrișor Peiu explică cum și-a făcut averea la bursă. „Am pornit cu 50.000 de euro”. Cum a ajuns la milioane de euro
LITORAL Fără nudism anul acesta la 2 Mai. Ce se întâmplă acum pe plajele de lângă Mangalia și cum se face legătura cu Vama Veche
14:19
Fără nudism anul acesta la 2 Mai. Ce se întâmplă acum pe plajele de lângă Mangalia și cum se face legătura cu Vama Veche
NEWS ALERT Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”
14:16
Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”

Cele mai noi

Trimite acest link pe