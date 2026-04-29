Trenuri suspendate între Timișoara și Arad, în iunie. Pasagerii vor fi transportați cu autocare

Trenuri suspendate între Timișoara și Arad, în iunie. Pasagerii vor fi transportați cu autocare

Trenuri suspendate între Timișoara și Arad, în iunie. Pasagerii vor fi transportați cu autocare
Tren CFR Călători / Sursa foto - ARHIVĂ: Mediafax Foto
Circulația feroviară dintre Timișoara și Arad va fi din nou afectată la începutul lunii iunie. Cauza, lucrările de modernizare pe secțiunea Băile Calacea – Aradu Nou. Mai multe trenuri IR și Regio vor fi înlocuite parțial cu transport auto între Timișoara Nord și Arad.
Lucrările la calea ferată dintre Timișoara și Arad vor perturba, încă o dată, circulația trenurilor la începutul lunii iunie. Din cauza intervențiilor pe secțiunea Băile Calacea – Aradu Nou, mai multe trenuri nu vor circula între Timișoara Nord și Arad, respectiv invers. Călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

Trenurile care sunt afectate

  • în perioada 1 – 5 iunie 2026, trenul IR 1763 Iași – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Iași – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto;
  • în perioada 2 – 6 iunie 2026, la trenul IR 1765 Timișoara Nord – Arad – Iași pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Iași circulă conform graficului din Mersul Trenurilor;
  • în perioada 2 – 6 iunie 2026, trenul IR 1538 Oradea – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto;
  • în perioada 2 – 5 iunie 2026, la trenul R 3115 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor;
  • în data de 6 iunie 2026, la trenul R 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

Termene depășite

Segmentul de cale ferată Ronaț Triaj – Arad, cel în cadrul căruia se lucrează, este al patrulea, din tot atâtea, al proiectului de reabilitare a căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad. 

Contractul a fost semnat în noiembrie 2022, la o valoare de 2,1 miliarde de lei, fără TVA, cu asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA.

Cei aproape 55 km din lotul 4 Timișoara – Arad ar trebui finalizați în 42 de luni de la emiterea ordinului de începere (decembrie 2022), fiind prevăzute șase luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. Adică până în luna iunie 2026. Dar termenul a fost depășit cu mult.

