Vucic, fostul președinte al Serbiei, afirmă că nu se teme să fie arestat după ce partidul Lista Studenților va prelua guvernarea: „N-au nicio dovadă”

Aleksandar Vucic a declarat că nu-i este frică să fie arestat după ce a pierdut alegerile parlamentare convocate chiar de el. Fostul președinte al Serbiei susține că n-a semnat nimic care să ducă la comiterea unei ilegalități.

Fondatorul Partidului Progresist Sârb a declarat la TV Pink aseară, unde a spus că nu poate fi găsită nicio acuzație la adresa sa. El a făcut declarații după ce coaliția pe care a condus-o, Serbia Unită, a pierdut alegerile parlamentare din 25 octombrie în fața Listei Studenților, partidul nou creat ce va ajunge la guvernare.

Vucic afirmă că nu-i este teamă de partidul Lista Studenților

Vucic a adăugat că noul guvern care va fi format de partidul Lista Studenților nu va putea găsi dovezi pe baza cărora să îl pună în urmărire penală.

„Nu știu ce să facă cu mine. E foarte dificil, aproape imposibil să găsești un motiv serios. Astfel, nu i-ai cere niciodată să aibă onoare față de adversarii politici, și nu doar față de cineva care a fost președinte, ci față de de cineva care este principalul lor adversar politic astăzi.”

Vucic: N-au nicio dovadă. N-am semnat nimic în legătură cu banii

Fostul președinte al Serbei neagă că ar fi comis vreodoată o fraudă financiară pe durata președinției sale.

„Când vine vorba de bani, nu semnez și nu fac nimic. Nu știu dacă mă înțelegeți. Tu poți să întrebi dacă el (Vucic) a spus ceva cuiva N-au nimic cu care să mă acuze”, a declarat fostul președinte al Serbiei.

El a mai declarat că adversarii politici nu vor putea găsi nicio dovadă și nu vor putea decât să-l amenințe pentru a-l intimida.

„Nu au nicio dovadă și nu îmi pot face nimic. Singurul lucru pe care îl pot face este să amenințe și să provoace frică. O să îmi provoci frică dacă îmi spui că mă vei aresta? Vorbe stupide!”, a mai spus Vucic.

Vucic, despre grațieri

Vucic a mai făcut referire și la grațierile acordate în timpul mandatului său de președinte din 2017 până în 2026. El a spus că a grațiat 47 sau 49 de persoane.

Nu-și mai amintește numărul exact, dar afirmă că persoanele pe care le-a grațiat nu sunt cunoscute publicului, în afară de „două sau trei nume”.. El a amintit de Mila Pajic, o activistă care a protestat după tragedia de la Novi Sad.

„Nu am nimic de ascuns, a fost autoritatea mea legală ca președinte al Republicii”.

Fostul președinte a mai spus că nu a primit vreo citație oficială și nici nu a fost pus sub acuzare, potrivit Danas.

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