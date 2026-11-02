Grindeanu îi acuză pe USR-iști că și-au triplat indemnizațiile în Consiliile de Administrație chiar în ultima zi de mandat: „Este inadmisibil!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere plafonarea indemnizațiilor pentru membrii Consiliilor de Administrație din companiile de stat și propune ca acestea să nu depășească salariul mediu pe economie. Liderul social-democrat a criticat deciziile luate de reprezentanții USR, despre care susține că și-au triplat indemnizațiile în ultima zi de mandat.

Grindeanu susține că cei de la USR și-au triplat indemnizațiile de membri în CA-uri la diverse companii de stat

Declarațiile au fost făcute luni, după ședința conducerii PSD, în contextul discuțiilor privind nivelul remunerațiilor acordate membrilor din Consiliile de Administrație. Grindeanu a transmis că este nevoie de o abordare unitară în ceea ce privește indemnizațiile și că va înainta propunerea și premierului.

„Propunerea mea, pe care o voi înainta şi domnului prim-ministru, este ca suma maximă pentru un membru de CA să nu depăşească salariul mediu pe economie”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a criticat totodată majorarea indemnizațiilor pentru membrii unor Consilii de Administrație, pe care o atribuie reprezentanților USR.

„Este inadmisibil să vedem că, în ultima zi de mandat, cei de la USR şi-au triplat indemnizaţiile de membri în CA-uri la diverse companii de stat”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.