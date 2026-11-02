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Victor Ponta își face un nou partid: „Cu siguranță voi face o platformă politică/Partidele vechi au dezamăgit foarte tare”

Victor Ponta își face un nou partid: „Cu siguranță voi face o platformă politică/Partidele vechi au dezamăgit foarte tare”
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Fostul premier Victor Ponta anunță lansarea unei noi platforme politice alături de oameni din mediul de afaceri și universitar. Motivația fondării unui nou partid este faptul că, în viziunea sa, partidele tradiționale au eșuat. Politicianul a prezentat și prioritățile pe care noua formațiune politică va încerca să le rezolve pentru a stopa criza politică. 

Fostul prim-ministru Victor Ponta a lansat un anunț surprinzător pe scena politică, declarând la România TV că lucrează la construirea unei noi platforme politice, alături de oameni din mediul de afaceri și academic.

Scena politică are nevoie de o resetare

Fostul președinte al PSD apreciază că românii caută o schimbare reală, ținând cont că partidele politice consacrate nu mai au credibilitate.

(DE LA STANGA LA DREAPTA) Prim-vicepresedintii PNL Adrian Vestea si Nicoleta Pauliuc, secretarul general Dan Motreanu, presedintele PNL Ilie Bolojan si prim-vicepresedintii Catalin Predoiu si Ciprian Ciucu sustin declaratii de presa la finalul consultarilor cu Presedintele Romaniei, la Palatul Cotroceni, miercuri, 22 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Cu siguranță voi face o platformă politică. Discut cu foarte mulți oameni, unii dintre ei care vin din mediul de afaceri, universitar. Și care așteaptă cumva să spună: hai să vedem, se întâmplă ceva bine și în România sau e nevoie de ceva nou? Uitați-vă la ce se întâmplă în toată Europa, partidele vechi au dezamăgit foarte tare, e nevoie de forțe noi”, afirmă fostul premier.

Votul de nemulțumire crește

În acest context, politicianul a adus în discuție creșterea votului de contestare a partidelor vechi. Astfel, următoarele luni vor fi decisive pentru conturarea noului său proiect.

„AUR are oameni de calitate, dar și vot negativ. Mulți dintre cei care spun că vor vota AUR în sondaje, mulți dintre ei sunt susținători ai lui George Simion. Alții spun că nu mai putem avea încredere în PNL, PSD, USR, UDMR, vrem să încercăm alt partid. Aceste 3-4 luni vor fi importante să vedem dacă valul de nemulțumire primește un răspuns sau dacă oamenii doresc altceva”, mai arată Ponta.

Mediul de afaceri e la pământ

Decizia de a lansa un nou partid politic este justificată de prăbușirea economiei reale și accelerarea insolvențelor firmelor. În viziunea lui Ponta, colapsul micilor afaceri și lipsa unor decizii reale asumate de guvernanți accentuează starea de criză din România.

„Foarte mulți și-au închis afacerile, nu mai pot plăti ratele la bancă. A crescut și numărul insolvențelor firmelor românești, și persoanelor fizice care nu mai pot să-și plătească taxele. Aș spune foarte clar de la 1 ianuarie 2027. Aș da un mesaj pentru zona de HoReCa, microîntreprinderi, care a fost masacrată și de partea fiscală și de controalele doamnei Buzoianu și ale USR-iștilor”, mai punctează fostul premier.

Soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală

În aceeași intervenție, fostul șef al Executivului a avertizat că actuala criză politică și lipsa unor măsuri economice urgente ar putea arunca România într-un colaps de putere.

„Trebuie să le dai un mesaj, de la 1 ianuarie vă scădem o taxă, vă dăm ceva, altfel nu vor mai rezista în 2027. Și nu uitați că 2027 deja începe pregătirea pentru 2028. Cu două forțe de opoziție puternice într-o parte și alta și cu un Guvern minoritar, dacă nu ai succese, lucruri concrete, va fi foarte greu de rezistat. Și o luăm iarăși de la capăt cu alte guverne, cu alte scandaluri, nu cred că ne ajută asta acum”, a conchis Ponta.

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