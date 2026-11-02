Premierul Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu sindicatele, care cer majorarea salariului minim cu 675 de lei de la 1 ianuarie 2027 / Discuții separate cu Sorin Grindeanu și miniștrii PSD

Premierul Luca Niculescu are astăzi o întâlnire cu sindicatele, care cer majorarea salariului minim cu 675 de lei de la 1 ianuarie și discuții separate cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și cu miniștrii social-democrați.

Premierul Luca Niculescu se întâlnește astăzi, la ora 16:00, cu reprezentanții sindicatelor, care cer majorarea salariului minim cu 675 de lei brut, de la 1 ianuarie.

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Totodată, acesta este așteptat în Parlament, la Ora Guvernului, la solicitarea AUR, susținută și de PSD, din motiv că voturile partidului condus de George Simion nu erau suficiente pentru ca propunerea să treacă.

Întâlnirea dintre premier și sindicate este programată la ora 16:00, iar tema de pe ordinea de zi este creșterea salariului minim. Reprezentanții sindicali cer ca, de la 1 ianuarie, acesta să crească cu 675 de lei brut și să ajungă la valoarea fixă de 5.000 de lei brut, potrivit surselor Mediafax.

Discuțiile au loc după ce, săptămâna trecută, Luca Niculescu s-a întâlnit și cu reprezentanții patronatelor, tot la Palatul Victoria. Poziția acestora este însă diferită. Mediul de afaceri cere ca majorarea salariului minim să fie amânată, cel puțin pentru moment.

În aceeași zi, premierul este așteptat și în Parlament, la Ora Guvernului. AUR a cerut prezența prim-ministrului pentru ca acesta din urmă să prezinte datele fiscale ale României privind situația economică. Solicitarea a trecut cu sprijinul PSD, fiindcă voturile AUR nu erau destule.

Pe lângă majorarea salariului minim, sindicatele cer și noi negocieri privind legea salarizării.

Reprezentanții acestora au trimis o scrisoare în care solicită, pe lângă întâlnirea cu premierul Luca Niculescu, discuții separate cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, dar și cu miniștrii social-democrați din Executiv.