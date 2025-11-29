Prima pagină » Știri externe » Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee

29 nov. 2025, 20:25, Știri externe
Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee

În direcția Limansk sunt raportate tot mai des atacuri ale soldaților ruși echipați inadecvat pentru războiul modern din secolul 21, o tactică utilizată după modelul sovietic de la începerea războiului la scară largă din 2022. 

După ce a pierdut aproape 1 milion de soldați , Vladimir Putin insistă să ocupe regiunea Donbas și să răstoarne regimul pro-occidental de la Kiev cu costuri uriașe, informează RBC.ua.

Majoritatea soldaților iau cu asalt poziții ucrainene fără protecția de bază, precum căști și veste antiglonț. Aceștia sunt uciși înainte să ajungă în tranșee. Fenomenul a luat amploare în ultimele luni, a declarat Igor Komok, comandantul adjunct al Batalionului 2 al Brigăzii 66.

„Doar patru batalioane din 20 aveau căști”, a spus ofițerul.

„Soldații ruși sunt folosiți pur și simplu ca materiale consumabile”, au subliniat soldații ucraineni ai Brigăzii 66.

Multe avioane de  atac rusești sunt doborâte pentru că piloții nu știu că se îndreaptă direct spre pozițiile ucrainene.

Rusia trimite trupe de infanterie numeroase la asalt, adesea cu suport din partea dronelor, fie pe motociclete. Mulți soldați sunt privați de echipamente fiind pedepsiți pentru nerespectarea ordinelor.

Mulți ruși sunt trimiși pe front doar pentru a aproviziona soldații combatanți cu muniție. Aceștia mor înainte să ajungă la destinație.

Statul Major General din Ucraina raportează că Rusia a pierdut 1.171.700 de militari. Numai în ultimele 24 de ore, pierderile rușilor s-au ridicat la 910 de persoane.

Potrivit rapoartelor ONU, peste 14.000 de civili ucraineni au fost uciși de la începerea invaziei ruse.  Wall Street Journal estimează pierderile Ucrainei la 80.000, iar The Economist la 140.000.  Ministerul rus al Apărării  estimează că Ucraina ar fi pierdut peste 1 milion de soldați.

Sursa Foto: Profimedia

