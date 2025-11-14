Prima pagină » Opinii » Războiul din Ucraina la jumătatea lunii noiembrie 2025 : un bilanț cu Rusia în poziție favorabilă

Războiul din Ucraina la jumătatea lunii noiembrie 2025 : un bilanț cu Rusia în poziție favorabilă

Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an, bilanțul recent arată o realitate clară: Moscova transformă câștigurile tactice în avantaje strategice, în timp ce sprijinul occidental se arată mai incert, iar rezistența ucraineană se confruntă cu limite tot mai vizibile.

În jurul localităților Pokrovsk și Kupyansk, Rusia a obținut progrese semnificative, consolidând poziții cheie pe frontul estic. Sudul frontului, în oblastul Zaporijia, rămâne foarte vulnerabil: unități rusești se află la aproximativ 15 km de oraș, punând în pericol atât infrastructura logistică, cât și capacitatea defensivă urbană. În paralel, superioritatea tehnologică rusă în domeniul dronelor și incapacitatea Ucrainei de a-și proteja logistica agravează dezechilibrul strategic. Rusia a reușit să transforme câștigurile tactice locale în avantaje durabile. Poziţiile ocupate de ruşi la Pokrovsk și Kupyansk permit presiuni suplimentare asupra pozițiilor ucrainene. Testările dispozitivului ucrainean pe malul Niprului, în direcția Herson, semnalează intenții rusești de extindere a controlului teritorial în Ucraina, amplificând tensiunile pe frontul sudic.

Producția masivă de drone permite Moscovei să vizeze logistica Ucrainei: depozite, ateliere de asamblare și rute de aprovizionare, operatorii de drone, infrastructura energetică şi feroviară. Această strategie sistemică afectează capacitatea de răspuns ucraineană și durabilitatea efortului militar. Loviturile ucrainene în adâncimea teritoriului rus asupra rafinăriilor și depozitelor ruse au un impact limitat, sub nivelul estimat de comunicarea pro-ucraineană. Livrările de arme și planificarea strategică ucraineană depind tot mai mult de Europa, în timp ce indecizia politică americană subliniază lipsa unei presiuni coerente. Moscova capitalizează aceste slăbiciuni, dând de înţeles că este pregătită să continue războiul în absența unei reacții consistente. Sancțiunile asupra companiilor-cheie, precum Lukoil și Rosneft, au efecte limitate. Rusia își menține exporturile energetice către piețe alternative și cooperează cu țările din Sudul Global. Economia sa, deși tensionată, continuă să susțină efortul militar, arătând că războiul nu este doar tactic, ci un proces strategic complex, cu dimensiuni industriale, financiare și diplomatice.

Bilanțul de la mijlocul lunii noiembrie 2025 evidențiază o realitate esențială: Ucraina se află într-o poziție strict defensivă, iar capacitatea sa de rezistență se diminuează progresiv, în timp ce Rusia capitalizează atât pe teren, cât și în domeniul logistic și militaro-industrial. Conflictul rămâne un război de lungă durată, în care deciziile externe și capacitatea internă de mobilizare vor continua să influențeze echilibrul forțelor.

