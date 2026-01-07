Rutte anunță că Groenlanda ar fi dispusă ca SUA să desfășoare trupe militare pe teritoriul său: „Nu există probleme în acest sens”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declara miercuri 7 ianuarie, că Groenlanda ar fi deschisă la discuții privind desfășurarea de trupe militare americane pe teritoriul său.

Groenlanda este dispusă să poarte un dialog cu privire la găzduirea unui contingent militar al SUA. Discuțiile pe această temă sunt deja în curs de desfășurare, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit CNN.

„În special în ceea ce privește Groenlanda, știu că discuțiile sunt complet deschise privind desfășurarea de trupe americane suplimentare acolo. Nu există probleme în acest sens”, a spus Rutte.

Secretarul general al NATO a menționat, de asemenea, că există deja acorduri relevante privind desfășurarea suplimentară de trupe.

SUA nu exclude utilizarea forțelor militare pentru anexarea Groenlandei

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat, marți seară, că președintele Statelor Unite poate apela oricând la utilizarea forței militarea, în ceea ce privește anexarea Groenlandei.